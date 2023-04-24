Судя по календарю геомагнитных бурь, в Новосибирске сегодня ожидаются колебания от 5 до 3 баллов. То есть, от умеренной до слабой. Самые сильные (5 и 6 баллов) нагрянут днем 26 и 27 апреля, а также вечером 29 и 30 числа.