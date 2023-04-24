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Метеозависимые - берегите себя: неделя мощных магнитных бурь началась в Новосибирске

24 апреля 2023, 02:46
Названы даты и время магнитных бурь в Новосибирске

Мощная магнитная буря накрыла Новосибирск 24 апреля

Некоторые новосибирцы проснулись в понедельник, 24 апреля, с головной болью из-за магнитной бури в 5 баллов из 8-ми, которая началась ночью. Возмущение геомагнитного поля продлится всю неделю.

О волне сильнейших магнитных бурь с 24 по 30 апреля 2023 года предупредили ученые ФГБУ «Институт прикладной геофизики». Явление повысили до уровня G4, что означает «очень сильная».

Судя по календарю геомагнитных бурь, в Новосибирске сегодня ожидаются колебания от 5 до 3 баллов. То есть, от умеренной до слабой. Самые сильные (5 и 6 баллов) нагрянут днем 26 и 27 апреля, а также вечером 29 и 30 числа.

 

 

Фото: my-calend.ru

«Ученые говорят, что настроение у метеозависимых в этот период резко меняется, появляется слабость, тревожит бессонница. Будет сложно пережить эту неделю»;

«А я и думаю, чего проснулся такой разбитый. Надо на работу, а так не охота. Какая-то апатия напала»; - пишут новосибирцы в соцсетях о влиянии на них магнитной бури.

#Алина Шефер#Магнитная буря#Метеозависимые#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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