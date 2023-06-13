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Мощное вторжение заморозков в Новосибирской области — шокирующий прогноз в июне

13 июня 2023, 01:58
Фото: 1MI
Заморозки пришли в регион

В Новосибирской области ожидается мощное вторжение заморозков в июне

Жителей Новосибирской области предупредили о ночных заморозках до -2 ℃ с 13 по 14 июня. Об этом свидетельствуют данные погодных сервисов.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в столице региона прогнозируются погодные условия с температурой воздуха до +21 ℃ в первой половине дня и без осадков. Скорость ветра составит до 8 м/с. В других районах Новосибирской области воздух может прогреться до +22 ℃, а скорость ветра разгонится до 9 м/с с порывами до 14 м/с. Временами возможны небольшие дожди и утренние туманы.

Во вторник на территории региона сохраняется чрезвычайная (5 класса) и высокая (4 класса) пожароопасность в некоторых местах.

Заморозки до -1 ℃ придут в Новосибирскую область
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«Яндекс. Погода» обещает +8…+9 ℃ в ночное время с 13 по 14 июня и +18 ℃ днем. Погода будет пасмурной.

Как ранее писал ТАСС, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о заморозках, которые снизят температуру в 11 регионах страны в ближайшие дни.

Холодное погодное явление особенно сильно затронет районы, где в течение почти двух недель царила жара до 35-40 градусов, такие как Томская, Новосибирская и Кемеровская области. Местами температура опустится до -2 ℃.

Без морозов не обойдется и Свердловская, Челябинская и Курганская области, а на юге Тюменской — падение до пяти градусов. В Татарстане, Башкортостане и Пермском крае температура будет до -3 ℃, а в Иркутской области до -2 ℃.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Жара#Заморозки#Погода#Общество#Город#Экология
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