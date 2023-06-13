Мощное вторжение заморозков в Новосибирской области — шокирующий прогноз в июне

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в столице региона прогнозируются погодные условия с температурой воздуха до +21 ℃ в первой половине дня и без осадков. Скорость ветра составит до 8 м/с. В других районах Новосибирской области воздух может прогреться до +22 ℃, а скорость ветра разгонится до 9 м/с с порывами до 14 м/с. Временами возможны небольшие дожди и утренние туманы.