Posted Сегодня, 03:57
Published Сегодня, 03:57
Modified Сегодня, 03:59
Updated Сегодня, 03:59
Вся неделя будет облачной с прояснениями, сообщает «Яндекс. Погода». Понедельник, 12 июня, в Новосибирске станет самым жарким днем с температурой +25 ℃. Во вторник, 13 числа, столбик термометра опустится до +18 ℃ и пройдут легкие дожди. Среда, 14 июня, останется без изменения температуры. Четверг и пятница станут чуть теплее: +23 и +24 ℃ соответственно. В субботу, 17 числа, ожидается температура воздуха до +24 ℃, а воскресенье порадует нас только +22 ℃.
Схожий прогноз на прошедшую неделю предоставляет и Gismeteo. 12 июня будет самым теплым днем до +25 ℃, а вторник покажет не более +18 ℃. В среду температура воздуха достигнет +19 ℃. Четверг и пятница обещают +23 и +24 ℃ тепла. В субботу будет +21 ℃. В воскресенье потеплеет до +20 ℃.
Новосибирцы должны подготовить свои зонты ко вторнику и наслаждаться жаркими днями в конце недели. Теплых дней будет еще много, но не таких жарких, как на прошлой неделе. К слову, пару дней в мегаполисе уже весьма холодно: некоторые даже снова достали свои куртки.