Вся неделя будет облачной с прояснениями, сообщает «Яндекс. Погода». Понедельник, 12 июня, в Новосибирске станет самым жарким днем с температурой +25 ℃. Во вторник, 13 числа, столбик термометра опустится до +18 ℃ и пройдут легкие дожди. Среда, 14 июня, останется без изменения температуры. Четверг и пятница станут чуть теплее: +23 и +24 ℃ соответственно. В субботу, 17 числа, ожидается температура воздуха до +24 ℃, а воскресенье порадует нас только +22 ℃.