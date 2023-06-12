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Тепло возвращается в Новосибирск: прогноз погоды с 12 по 18 июня 2023

12 июня 2023, 03:57
Фото: 1MI
Жары не будет

В Новосибирске опубликовали прогноз погоды на неделю с 12 по 18 июня

Следующая неделя с 12 по 18 июня в Новосибирске принесет умеренно теплую погоду. И даже ожидается один дождливый, о чем свидетельствуют погодные сервисы.

Вся неделя будет облачной с прояснениями, сообщает «Яндекс. Погода». Понедельник, 12 июня, в Новосибирске станет самым жарким днем с температурой +25 ℃. Во вторник, 13 числа, столбик термометра опустится до +18 ℃ и пройдут легкие дожди. Среда, 14 июня, останется без изменения температуры. Четверг и пятница станут чуть теплее: +23 и +24 ℃ соответственно. В субботу, 17 числа, ожидается температура воздуха до +24 ℃, а воскресенье порадует нас только +22 ℃.

Схожий прогноз на прошедшую неделю предоставляет и Gismeteo. 12 июня будет самым теплым днем до +25 ℃, а вторник покажет не более +18 ℃. В среду температура воздуха достигнет +19 ℃. Четверг и пятница обещают +23 и +24 ℃ тепла. В субботу будет +21 ℃. В воскресенье потеплеет до +20 ℃.

Новосибирцы должны подготовить свои зонты ко вторнику и наслаждаться жаркими днями в конце недели. Теплых дней будет еще много, но не таких жарких, как на прошлой неделе. К слову, пару дней в мегаполисе уже весьма холодно: некоторые даже снова достали свои куртки.

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#Эмилия Губарева#Погода#Жара#Тепло#Дождь#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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