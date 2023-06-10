До конца июня в Новосибирске в Новосибирске ожидается преимущественно областная погода с дождями. По данным Gismeteo, ожидается всего три солнечных дня. Сегодня, в субботу, 10 июня — самый холодный день, когда температура должна опуститься до 18 градусов. У автора этих строк на термометре в пригороде сейчас ртутный столбик и вовсе застыл на отметке 12 градусов выше ноля. Еще один день с похожим характером погоды стоит ожидать 14 июня. К концу второй декады температура воздуха начнет расти и перевалит за 25-градусную отметку, а 20 июня и вовсе прогнозируют до +32 на фоне дождя. Завершится месяц спадом температуры до 20-22 градусов и пятью днями непрерывных дождей.