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Прогноз на июнь в Новосибирске: дожди в конце месяца

10 июня 2023, 10:49
Фото: 1MI
Конец июня ожидается дождливым
Сервисы прогнозов погоды показали, что ждет новосибирцев до конца первого летнего месяца. И этот прогноз не порадует любителей жаркой солнечной погоды

До конца июня в Новосибирске в Новосибирске ожидается преимущественно областная погода с дождями. По данным Gismeteo, ожидается всего три солнечных дня. Сегодня, в субботу, 10 июня — самый холодный день, когда температура должна опуститься до 18 градусов. У автора этих строк на термометре в пригороде сейчас ртутный столбик и вовсе застыл на отметке 12 градусов выше ноля. Еще один день с похожим характером погоды стоит ожидать 14 июня. К концу второй декады температура воздуха начнет расти и перевалит за 25-градусную отметку, а 20 июня и вовсе прогнозируют до +32 на фоне дождя. Завершится месяц спадом температуры до 20-22 градусов и пятью днями непрерывных дождей.

Фото: gismeteo.ru

Сервис «Яндекс.Погода» дает более оптимистичный прогноз: солнечных дней до конца месяца ожидается семь, температура в среднем будет колебаться в районе 22-24 градусов тепла, да и дождей по этому прогнозу будет поменьше.

Фото: .yandex.ru/pogoda
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#Дожди#Июнь#Прогноз#Погода#Новосибирск
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