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Жара возвращается в Новосибирск в конце длинных выходных

10 июня 2023, 02:30
Фото: 1MI
Температура выше 30 градусов ожидается в конце июня
Столбики термометров поднимутся почти до 30 градусов в День России

В субботу и воскресенье, 10 и 11 июня, в регионе сохранится прохладная погода, дневная температура составит 22024 градуса выше нулевой отметки, ночью столбик термометра буде колебаться в районе отметок 12-14 градусов тепла. В воскресенье возможны кратковременные осадки.

В понедельник, 12 июня, воздух прогреется до +29 градусов. Синоптики не исключают, что повышение температуры будет сопровождаться грозами и усилением ветра до 12 м/с.

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#Жара#Прогноз#Лето#Погода#Новосибирск
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