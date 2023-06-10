Posted Сегодня, 02:30
Published Сегодня, 02:30
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Updated Сегодня, 02:33
В субботу и воскресенье, 10 и 11 июня, в регионе сохранится прохладная погода, дневная температура составит 22024 градуса выше нулевой отметки, ночью столбик термометра буде колебаться в районе отметок 12-14 градусов тепла. В воскресенье возможны кратковременные осадки.
В понедельник, 12 июня, воздух прогреется до +29 градусов. Синоптики не исключают, что повышение температуры будет сопровождаться грозами и усилением ветра до 12 м/с.