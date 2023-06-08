Компании сократили рабочий день работников из-за невыносимой жары в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:28
Published Сегодня, 03:28
Modified Сегодня, 03:30
Updated Сегодня, 03:30
Рекомендации Роспотребнадзора, касающиеся сокращения рабочего дня при высоких температурах, были услышаны руководителями. Если термометр показывает +28,5 °C, то рабочий день сокращается на 1 час, +29 °C — на 2 часа, более +30,5 °C — на 4 часа.
Однако есть сферы, где на данный момент изменений в расписании работы нет, например, строительство и торговля. Продавцы на уличных рынках защищаются от солнца при помощи зонтиков, навесов и регулярно пьют воду.
А на стройплощадках города рабочий день не был уменьшен, однако частота перерывов для работников, находящихся на свежем воздухе, была увеличена, сообщает «BFM-Новосибирск».