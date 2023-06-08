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Компании сократили рабочий день работников из-за невыносимой жары в Новосибирске

8 июня 2023, 03:28
Фото: 1MI
Некоторых рабочих отпускали на час раньше

В Новосибирске компании сократили рабочий день из-за сильной жары

В связи с аномальной жарой, которая держится в Новосибирске с 1 по 8 июня, некоторые организации и компании приняли решение изменить график работы своих сотрудников.

Рекомендации Роспотребнадзора, касающиеся сокращения рабочего дня при высоких температурах, были услышаны руководителями. Если термометр показывает +28,5 °C, то рабочий день сокращается на 1 час, +29 °C — на 2 часа, более +30,5 °C — на 4 часа.

Однако есть сферы, где на данный момент изменений в расписании работы нет, например, строительство и торговля. Продавцы на уличных рынках защищаются от солнца при помощи зонтиков, навесов и регулярно пьют воду.

А на стройплощадках города рабочий день не был уменьшен, однако частота перерывов для работников, находящихся на свежем воздухе, была увеличена, сообщает «BFM-Новосибирск».

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#Эмилия Губарева#Работа#Жара#Погода#Общество#Новосибирск
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