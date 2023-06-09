Из-за адской жары в Новосибирске погиб лен

Полностью оценить масштаб катастрофы удастся только через неделю. Для компенсации ущерба планируется поздний посев гречихи и ячменя, что повлечет затраты. Однако на стоимости посевной кампании это не скажется. На данный момент она полностью завершена, площадь посевов составила свыше 2,3 миллиона гектаров. Из них лен составляет 100 тысяч гектаров.