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Из-за адской жары в Новосибирске погиб лен

9 июня 2023, 12:57
Фото: pxhere.com
Аномальная жара негативно повлияла на посевы

В Новосибирской области аномальная жара привела к гибели посевов льна

Аномальная жара, установившаяся в Новосибирской области, привела к частичной гибели сельскохозяйственных культур. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.
«В первую очередь пострадал масличный лен и зерновые культуры. При этом лен пострадал сильнее всего», — цитирует Евгения Лещенко ТАСС.
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Из-за аномальной жары и высокой концентрации солнечных лучей почва временами прогревалась до 65 градусов. Это привело к отмиранию тканей в растениях и свертыванию белка. Кроме того, почва стала чересчур твердой.

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Полностью оценить масштаб катастрофы удастся только через неделю. Для компенсации ущерба планируется поздний посев гречихи и ячменя, что повлечет затраты. Однако на стоимости посевной кампании это не скажется. На данный момент она полностью завершена, площадь посевов составила свыше 2,3 миллиона гектаров. Из них лен составляет 100 тысяч гектаров.

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#Новосибирская область#Происшествия#Александр Ляхов#Евгений Лещенко#Жара#Сельское хозяйство
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