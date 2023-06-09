Из-за адской жары в Новосибирске погиб лен

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
«В первую очередь пострадал масличный лен и зерновые культуры. При этом лен пострадал сильнее всего», — цитирует Евгения Лещенко ТАСС.
Из-за аномальной жары и высокой концентрации солнечных лучей почва временами прогревалась до 65 градусов. Это привело к отмиранию тканей в растениях и свертыванию белка. Кроме того, почва стала чересчур твердой.
Полностью оценить масштаб катастрофы удастся только через неделю. Для компенсации ущерба планируется поздний посев гречихи и ячменя, что повлечет затраты. Однако на стоимости посевной кампании это не скажется. На данный момент она полностью завершена, площадь посевов составила свыше 2,3 миллиона гектаров. Из них лен составляет 100 тысяч гектаров.