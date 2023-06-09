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Стендап-комик Сергей Орлов пришел в ужас от жары в Новосибирске

9 июня 2023, 01:36. Обновлено в 01:38
Фото: Сергей Орлов/личная страница ВКонтакте
Комик пошутил про Новосибирск

В Новосибирске стендап-комик Сергей Орлов пришел в ужас от жары в Сибири

Стендап комик Сергей Орлов остался в ужасе от аномальной жары, которая царит в Новосибирске больше недели.

На выступлении в «Локомотив Арене» 7 июня комик сравнивал Новосибирск с турецким Стамбулом. Один из самых неприятных моментов этой жары, как подчеркнул Орлов, заключается в том, что бежать от нее просто некуда.

К тому же артист, родившийся и выросший на севере (в поселке Депутатский в Якутии), испытывает трудности в переноске такой жары. «Когда прохладно — мне комфортно», отметил он.

Также он рассказал зрителям об увиденных на улицах города полуголых людях: «Вчера я шел по центру Новосибирска, а тут эти парни и девушки голые от талии и выше».

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#Эмилия Губарева#Концерт#Общество#Город#Новосибирск
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