Стендап-комик Сергей Орлов пришел в ужас от жары в Новосибирске

Posted Сегодня, 01:36
Published Сегодня, 01:36
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Updated Сегодня, 01:38
На выступлении в «Локомотив Арене» 7 июня комик сравнивал Новосибирск с турецким Стамбулом. Один из самых неприятных моментов этой жары, как подчеркнул Орлов, заключается в том, что бежать от нее просто некуда.
К тому же артист, родившийся и выросший на севере (в поселке Депутатский в Якутии), испытывает трудности в переноске такой жары. «Когда прохладно — мне комфортно», отметил он.
Также он рассказал зрителям об увиденных на улицах города полуголых людях: «Вчера я шел по центру Новосибирска, а тут эти парни и девушки голые от талии и выше».