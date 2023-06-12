Заморозки до -1 ℃ придут в Новосибирскую область

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Западно-Сибирский гидрометцентр сообщает, что местами температура может опуститься до -1 ℃. Этот процесс объясним похолоданием, которое придет в регион уже завтра, 13 июня.
Днем температура будет колебаться от +17 до +22 ℃. Не исключены осадки в виде дождя и грозы на отдельных территориях. Также стоит быть готовым к тому, что заморозки сохранятся до минус двух градусов в ночь с 13 на 14 июня. Аналогичные предупреждения были отправлены жителям Томской и Кемеровской областей.
По данным «Яндекс. Погоды», сильного похолодания в регионе не будет. Так, в ночь на 13 июня похолодает до -9 ℃, а днем будет +19 ℃. Осадков не ожидается, но 12 июня может пройти мелкий дождь.