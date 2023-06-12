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Заморозки до -1 ℃ придут в Новосибирскую область

12 июня 2023, 12:42
Фото: 1MI
В области немного похолодает

В Новосибирской области ожидаются заморозки до -1 ℃ в ночь на 13 июня

В предстоящую ночь с 12 на 13 июня в Новосибирской области ожидаются заморозки и туман, о чем свидетельствуют данные погодных сервисов.

Западно-Сибирский гидрометцентр сообщает, что местами температура может опуститься до -1 ℃. Этот процесс объясним похолоданием, которое придет в регион уже завтра, 13 июня.

Днем температура будет колебаться от +17 до +22 ℃. Не исключены осадки в виде дождя и грозы на отдельных территориях. Также стоит быть готовым к тому, что заморозки сохранятся до минус двух градусов в ночь с 13 на 14 июня. Аналогичные предупреждения были отправлены жителям Томской и Кемеровской областей.

По данным «Яндекс. Погоды», сильного похолодания в регионе не будет. Так, в ночь на 13 июня похолодает до -9 ℃, а днем будет +19 ℃. Осадков не ожидается, но 12 июня может пройти мелкий дождь.

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#Эмилия Губарева#Погода#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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