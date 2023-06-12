Заморозки до -1 ℃ придут в Новосибирскую область

Днем температура будет колебаться от +17 до +22 ℃. Не исключены осадки в виде дождя и грозы на отдельных территориях. Также стоит быть готовым к тому, что заморозки сохранятся до минус двух градусов в ночь с 13 на 14 июня. Аналогичные предупреждения были отправлены жителям Томской и Кемеровской областей.