В Новосибирск вернется 30-градусная жара на следующей неделе

Жителей Новосибирска предупредили о возвращении жары в августе. Согласно информации от синоптиков, на следующей неделе в будни будет до +28 градусов, а в выходные до +30.

«В понедельник, 7 августа, ночью ожидается до +8 местами, +18 градусов. Утром туманы. Днем будет теплее, до +28 градусов. А 8 августа температура воздуха составит +27, могут пойти дожди. Еще теплее будет на выходных», — сообщила Atas.info дежурный синоптик Западно-Сибирского УГМС. Также об экстремальном потепление новосибирцев предупреждает МЧС. По их данным в регионе возможны штормовые ветры до 15 м/с, ливни и грозы, а сопровождать эти погодные явления будет аномальная жара. Многие горожане наверняка отправятся отдыхать на пляжи. Спасатели напоминают, что выбирать для купания нужно только официальные места отдыха. Также жителей просят быть бдительными при посещении лесов. С собой нужно брать воду, заряженные телефоны и головные уборы. Перед походом лучше предупредить близких о маршруте.