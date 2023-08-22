В Новосибирске утром 22 августа густой туман: возвращается теплая погода

Из-за этого водители движутся более медленно, чем обычно. В 7 утра пробки в сторону центра образовались уже на ул. Богдана Хмельницкого, Дуси Ковальчук, Владимировской, Большевистской перед Речным Вокзалом, плотно встали улицы Ватутина и Станиславского, Площадь Труда.