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Туман в Новосибирске и Бердске утром 22 августа 2023 года.

В Новосибирске утром 22 августа густой туман: возвращается теплая погода

22 августа 2023, 00:45
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
Туман в Новосибирске и Бердске утром 22 августа 2023 года.

Более 12 рейсов не смогли приземлиться в Толмачево из-за тумана в Новосибирске

Утром 22 августа Новосибирск скрылся в густом тумане — более 12 рейсов не смогли приземлиться, из-за медленного движения автомобилей на дорогах сразу образовались пробки.

В Новосибирск возвращается теплая погода на фоне сильного похолодания. Из-за столкновения воздушных масс с разной температурой над городом образовался сильный конденсат — хорошая видимость составляет не более двух-трех десятков метров.

Из-за этого водители движутся более медленно, чем обычно. В 7 утра пробки в сторону центра образовались уже на ул. Богдана Хмельницкого, Дуси Ковальчук, Владимировской, Большевистской перед Речным Вокзалом, плотно встали улицы Ватутина и Станиславского, Площадь Труда.

Более 12 рейсов не смогли приземлиться в Толмачево из-за плохой видимости, самолеты перенаправляют в Барнаул.

Температура воздуха все еще продолжает оставаться прохладной +10+11°C. Западно-Сибирский гидрометцентр сообщает, что днем воздух прогреется до +22°C, метеоусловия будут благоприятными.

Туман в Новосибирске и Бердске утром 22 августа 2023 года.Туман в Новосибирске и Бердске утром 22 августа 2023 года.
Туман в Новосибирске и Бердске утром 22 августа 2023 года.
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
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Последний раз такой сильный туман был в Новосибирске так же при смене погоды 1 августа.

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#Ольга Храмушкина#Туман#Погода#Новосибирск#Новосибирская область
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