В Новосибирске утром 22 августа густой туман: возвращается теплая погода

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В Новосибирск возвращается теплая погода на фоне сильного похолодания. Из-за столкновения воздушных масс с разной температурой над городом образовался сильный конденсат — хорошая видимость составляет не более двух-трех десятков метров.
Из-за этого водители движутся более медленно, чем обычно. В 7 утра пробки в сторону центра образовались уже на ул. Богдана Хмельницкого, Дуси Ковальчук, Владимировской, Большевистской перед Речным Вокзалом, плотно встали улицы Ватутина и Станиславского, Площадь Труда.
Более 12 рейсов не смогли приземлиться в Толмачево из-за плохой видимости, самолеты перенаправляют в Барнаул.
Температура воздуха все еще продолжает оставаться прохладной +10+11°C. Западно-Сибирский гидрометцентр сообщает, что днем воздух прогреется до +22°C, метеоусловия будут благоприятными.
Последний раз такой сильный туман был в Новосибирске так же при смене погоды 1 августа.