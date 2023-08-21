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Posted Сегодня, 14:09

Published Сегодня, 14:09

Modified Сегодня, 14:11

Updated Сегодня, 14:11

Водитель перевернулся в бетономешалке

Под Новосибирском бетономешалка на ходу перевернулась на крышу

21 августа 2023, 14:09
Фото: скриншот из видео очевидцев
Водитель перевернулся в бетономешалке
Недалеко от Кольцово под Новосибирском автобетоносмеситель на скорости съехал в кювет и там перевернулся. Это произошло вечером 21 августа, сообщают очевидцы.

«Неожиданно бетономешалку повело, закружило на дороге, и она улетела в кювет вверх тормашками. Кабину полностью смяло. Вызвали скорую», — рассказали новосибирцы.

Судя по кадрам, оставленным очевидцами, водитель мог получить серьезные травмы в этом ДТП, либо даже погибнуть. Однако, как уточнили в ГИБДД региона, он чудом не пострадал.

«Водитель жив, не пострадал. Оформили аварию с материальным ущербом», — сообщили в пресс-службе ведомства.

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#18+#ДТП#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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