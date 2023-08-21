Под Новосибирском бетономешалка на ходу перевернулась на крышу

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
«Неожиданно бетономешалку повело, закружило на дороге, и она улетела в кювет вверх тормашками. Кабину полностью смяло. Вызвали скорую», — рассказали новосибирцы.
Судя по кадрам, оставленным очевидцами, водитель мог получить серьезные травмы в этом ДТП, либо даже погибнуть. Однако, как уточнили в ГИБДД региона, он чудом не пострадал.
«Водитель жив, не пострадал. Оформили аварию с материальным ущербом», — сообщили в пресс-службе ведомства.