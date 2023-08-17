В Новосибирске карета скорой помощи попала в ДТП у метро «Золотая Нива»

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Фельдшеры попали в аварию на пересечении Кошурникова и Бориса Богаткова. В столкновении поучаствовали скорая и еще два автомобиля.
Машина медиков серьезно пострадала. По словам очевидцев, спустило колеса и помяло бок.
«Приехала еще одна машина скорой на место, чтобы осмотреть коллег. Благо, никто травмы не получил», — сообщили Atas.info новосибирцы.
По информации ГИБДД региона, в машину скорой врезался 23-летний водитель «Тойота Витц», который ехал в сторону улицы Никитина. После он влетел в «Мицубиси», стоящий на светофоре.
«Врачи осмотрели 60-летнюю женщину фельдшера. Она травм не получила», — сообщили в ГИБДД Новосибирска.
ДТП спровоцировало небольшую пробку на этом участке. Также там работают экипажи ГИБДД, выясняют обстоятельства.