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Published Сегодня, 12:19

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Updated Сегодня, 12:30

Скорая попала в ДТП в Новосибирске

В Новосибирске карета скорой помощи попала в ДТП у метро «Золотая Нива»

17 августа 2023, 12:19
Фото: от очевидцев
Скорая попала в ДТП в Новосибирске
ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи произошло возле станции метро «Золотая Нива» в Новосибирске днем 17 августа. Об этом сообщают очевидцы.

Фельдшеры попали в аварию на пересечении Кошурникова и Бориса Богаткова. В столкновении поучаствовали скорая и еще два автомобиля.

Машина медиков серьезно пострадала. По словам очевидцев, спустило колеса и помяло бок.

«Приехала еще одна машина скорой на место, чтобы осмотреть коллег. Благо, никто травмы не получил», — сообщили Atas.info новосибирцы.

По информации ГИБДД региона, в машину скорой врезался 23-летний водитель «Тойота Витц», который ехал в сторону улицы Никитина. После он влетел в «Мицубиси», стоящий на светофоре.

«Врачи осмотрели 60-летнюю женщину фельдшера. Она травм не получила», — сообщили в ГИБДД Новосибирска.

ДТП спровоцировало небольшую пробку на этом участке. Также там работают экипажи ГИБДД, выясняют обстоятельства.

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