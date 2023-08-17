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В Новосибирской области ликвидируют скотомогильники

Под Новосибирском уничтожат 16 скотомогильников за 6,6 млн рублей

17 августа 2023, 06:34
Фото: 1MI
В Новосибирской области ликвидируют скотомогильники
Власти направят 6,6 млн рублей на ликвидацию 16 скотомогильников в Новосибирской области. Объявлен аукцион на сайте госзакупок.

В документах говорится, что на уничтожение одного скотомогильника требуется около 400 тысяч рублей. Поэтому, чтобы избавиться от всех 16 в регионе выделят из бюджета 6 646 000 рублей.

В первую очередь исполнитель займется скотомогильником в Сузунском районе. На протяжении нескольких лет на жуткую вонь, исходящую от трупов коров, жалуются жители близлежащих деревень. Они обвиняют фермера в нанесении вреда экологии.

«Останки животных принято сжигать в специальных печах, что и делали на этом фермерском хозяйстве. Это необходимо для того, чтобы защитить природу от загрязнений», — объяснили в ветеринарной инспекции.

Другой скотомогильник тревожил весной этого года жителей одной из деревень в Кочковском районе. После их жалоб на место даже выезжал прокурор и обнаружил кладбище из голов коров. Возбудили уголовное дело.

В завершение отметим, все скотомогильники в Новосибирской области планируют ликвидировать за 4 года.

«Находим головы»: жители Сузунского района возмущаются нелегальным скотомогильником
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#Алина Шефер#Скотомогильник#Общество#Госзакупки#Экология#Новосибирск#Новосибирская область#18+
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