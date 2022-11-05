atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Новая санитарная зона появится на месте скотомогильника в Новосибирской области

Сегодня, 13:19
Фото: 1MI
Череп животного
Информацией об установке санзоны поделился замначальника областного управления ветеринарной службы Сергей Макаров на заседании комиссии по экологии новосибирского заксобрания.

Чиновник обозначил сроки работ - проект предполагает размещение защитной зоны к 2023 году. 

О размерах ограждаемой территории говорить пока рано. Перед определением четких границ санитарной зоны необходимо выполнить ряд лабораторных исследований почвы бывшего скотомогильника. 

Отдельно оговаривали сумму, требующуюся для установки особой зоны. Согласно новым правилам ликвидации скотомогильников, все необходимые процедуры обойдутся в 250 млн рублей и займут не менее пяти лет. 

Ранее Глава Следкома России Александр Бастрыкин взял под контроль дело о Хилокской свалке, угрожающей экологии Новосибирска.

Читайте также:
Устали жить в грязи: новосибирцы вышли на митинг против Малыгинского рынкаЖилые дома попали в санитарную зону Клещинского кладбища – их могут снестиОфициально: что с экологией в Харино пояснила администрация Искитимского района
#Новосибирск#Новосибирская область#Скотомогильник#Санитарная зона#Сергей Макаров#Общество#Город#Экология
Подпишитесь
10 лучших фото открытия стелы «Город трудовой доблести» в Новосибирске 3 ноября
Вчера, 09:48
Магнитное поле ухудшится - погода в Новосибирске на длинные выходные в ноябре 2022
3 ноября, 15:05
Мэрию Новосибирска обязали еще раз подумать о названии остановки "площадь Свердлова"
Сегодня, 14:20
"А вы не взорветесь?": В Новосибирске конфликт из-за хиджабов закончился стрельбой
Сегодня, 21:50
Улицу Ленина перекрыли на три месяца в Новосибирске
Сегодня, 11:57
Когда ляжет снег в Новосибирске – даты установления снежного покрова за 5 лет
Вчера, 13:17