Новая санитарная зона появится на месте скотомогильника в Новосибирской области

Чиновник обозначил сроки работ - проект предполагает размещение защитной зоны к 2023 году.
О размерах ограждаемой территории говорить пока рано. Перед определением четких границ санитарной зоны необходимо выполнить ряд лабораторных исследований почвы бывшего скотомогильника.
Отдельно оговаривали сумму, требующуюся для установки особой зоны. Согласно новым правилам ликвидации скотомогильников, все необходимые процедуры обойдутся в 250 млн рублей и займут не менее пяти лет.
Ранее Глава Следкома России Александр Бастрыкин взял под контроль дело о Хилокской свалке, угрожающей экологии Новосибирска.