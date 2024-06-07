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Скотомогильник

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2024
Появилось видео, как фермеры заполняют скотомогильник под Новосибирском
7 июня, 05:27
Прокуратура проверит незаконный скотомогильник в поселке Сосновка
5 июня, 09:22
Скотомогильник отравляет жизнь людям в поселке под Новосибирском
5 июня, 04:16
Сибирская язва не угрожает Новосибирску из-за паводка
17 апреля, 04:55
Ученый из Новосибирска высказался об опасности затопления кладбищ и скотомогильников
12 апреля, 02:01
2023
«Она живет в почве 100 лет»: Нетесов о рисках заражения сибирской язвой новосибирцев
6 сентября 2023, 13:19
Под Новосибирском уничтожат 16 скотомогильников за 6,6 млн рублей
Власти направят 6,6 млн рублей на ликвидацию 16 скотомогильников в Новосибирской области. Объявлен аукцион на сайте госзакупок.
17 августа 2023, 06:34
«Находим головы»: жители Сузунского района возмущаются нелегальным скотомогильником
20 июля 2023, 08:42
Вонь от разлагающихся коров накрыла село в Сузунском районе
Жители села Шипуново Сузунского района страдают от невыносимого запаха. Неподалеку расположен скотомогильник.
7 июня 2023, 12:35
2022
Новая санитарная зона появится на месте скотомогильника в Новосибирской области
Информацией об установке санзоны поделился замначальника областного управления ветеринарной службы Сергей Макаров на заседании комиссии по экологии новосибирского заксобрания.
5 ноября 2022, 13:19

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