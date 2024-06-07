Появилось видео, как фермеры заполняют скотомогильник под Новосибирском

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
Жители поселка Сосновка в пригороде Новосибирска смогли запечатлеть на видео, как местные фермеры сбрасывают трупы животных в устроенный ими незаконный скотомогильник. Нарушения законодательства не прекратились даже после начатой прокуратурой после материала Atas.Info проверки.
По словам обитателей Сосновки, фермеры по каким-то причинам закапывают падших животных прямо на территории своего хозяйства. Но от невыносимого запаха с наступлением тепла начали страдать и жители поселка, в частности, Лесопильной улицы.
Организаторы скотомогильника не стесняются заполнять его даже в светлое время суток: видеосвидетельство снято сосновцами 6 июня в 20.18.