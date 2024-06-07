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Published Сегодня, 05:27

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Updated Сегодня, 06:17

Появилось видео, как фермеры заполняют скотомогильник под Новосибирском

Появилось видео, как фермеры заполняют скотомогильник под Новосибирском

7 июня 2024, 05:27
Фото: 1MI
Жители поселка Сосновка в пригороде Новосибирска смогли запечатлеть на видео, как местные фермеры сбрасывают трупы животных в незаконный скотомогильник.

Жители поселка Сосновка в пригороде Новосибирска смогли запечатлеть на видео, как местные фермеры сбрасывают трупы животных в устроенный ими незаконный скотомогильник. Нарушения законодательства не прекратились даже после начатой прокуратурой после материала Atas.Info проверки.

По словам обитателей Сосновки, фермеры по каким-то причинам закапывают падших животных прямо на территории своего хозяйства. Но от невыносимого запаха с наступлением тепла начали страдать и жители поселка, в частности, Лесопильной улицы.

Организаторы скотомогильника не стесняются заполнять его даже в светлое время суток: видеосвидетельство снято сосновцами 6 июня в 20.18.

Трупы животных сбрасывают в яму на территории фермы
Видео: atas.info
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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Видео#Новосибирск#Прокуратура#Скотомогильник#Запах#Фермеры
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