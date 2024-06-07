Появилось видео, как фермеры заполняют скотомогильник под Новосибирском

Жители поселка Сосновка в пригороде Новосибирска смогли запечатлеть на видео, как местные фермеры сбрасывают трупы животных в устроенный ими незаконный скотомогильник. Нарушения законодательства не прекратились даже после начатой прокуратурой после материала Atas.Info проверки.