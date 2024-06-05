atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума
atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:22

Published Сегодня, 09:22

Modified Сегодня, 09:24

Updated Сегодня, 09:24

Останки животных закапывают в землю прямо на территории поселка

Прокуратура проверит незаконный скотомогильник в поселке Сосновка

5 июня 2024, 09:22
Фото: 1MI
Останки животных закапывают в землю прямо на территории поселка
Надзорное ведомство организовала проверку в пригороде Новосибирска после материала Atas.Info

В поселке Сосновка в пригороде Новосибирска будет организована проверка «по информации о несанкционированном размещении биологических отходов», — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирского района. Помимо изучения соблюдения требования статей закона, будет обеспечена координация специальных служб по ликвидации мест захоронения частей животных.

О ситуации в Сосновке мы рассказывали утром 5 июня. По информации местных жителей, ферма по разведению скота, расположенная в черте населенного пункта, устраивает захоронения падших животных и частей тел прямо на территории хозяйства. Люди жалуются на невыносимый запах, идущий от фермы, однако их многократные обращения в различные контролирующие инстанции ни к чему не привели.

Читайте также:
В Новосибирской области ребенок и взрослые заразились бруцеллезом от скотаВонь от разлагающихся коров накрыла село в Сузунском районеМожет быть введен режим ЧС: Кладбище коров обнаружено в одном из районов области
#Новосибирск#Новосибирская область#Прокуратура#Проверка#Ферма#Скотомогильник#Сосновка
Подпишитесь
Справляет нужду и грубит: сосед-мигрант терроризирует жителей дома в Новосибирске
Сегодня, 08:51
Правила перевозок нарушал владелец сгоревшего под Новосибирском автобуса
Сегодня, 08:50
Пушкин «оплатит» самым умным проезд в новосибирском метро
Сегодня, 07:57
Бывшего главного борца с коррупцией оставили в СИЗО в Новосибирске
Сегодня, 06:58
10 млн рублей пообещали киллерам за убийство бизнесмена из Новосибирска
Сегодня, 04:08
Бывший уголовник сбил пешеходов после скандала на дороге в Новосибирске
Сегодня, 02:50
"