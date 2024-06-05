Прокуратура проверит незаконный скотомогильник в поселке Сосновка

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
В поселке Сосновка в пригороде Новосибирска будет организована проверка «по информации о несанкционированном размещении биологических отходов», — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирского района. Помимо изучения соблюдения требования статей закона, будет обеспечена координация специальных служб по ликвидации мест захоронения частей животных.
О ситуации в Сосновке мы рассказывали утром 5 июня. По информации местных жителей, ферма по разведению скота, расположенная в черте населенного пункта, устраивает захоронения падших животных и частей тел прямо на территории хозяйства. Люди жалуются на невыносимый запах, идущий от фермы, однако их многократные обращения в различные контролирующие инстанции ни к чему не привели.