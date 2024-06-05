Прокуратура проверит незаконный скотомогильник в поселке Сосновка

О ситуации в Сосновке мы рассказывали утром 5 июня. По информации местных жителей, ферма по разведению скота, расположенная в черте населенного пункта, устраивает захоронения падших животных и частей тел прямо на территории хозяйства. Люди жалуются на невыносимый запах, идущий от фермы, однако их многократные обращения в различные контролирующие инстанции ни к чему не привели.