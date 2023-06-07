Вонь от разлагающихся коров накрыла село в Сузунском районе

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
«Неправильная эксплуатация может быть опасной для жизни и здоровья населения! О правилах хранения биологических отходов местная администрация видимо не в курсе. Никакой ответственности за переработку мёртвых животных и санитарную обработку ямы не несет», — указано в соответствующем посте паблика «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
Дополнительных ароматов добавляет и свалка, поскольку многие сельчане предпочитают свинячить и разбрасывать повсюду бытовые отходы. Полиэтиленовые пакеты встречаются повсюду, рядом могут валяться трупики птиц и мелких животных. При этом администрация, по словам авторов поста, бездействует.
Происшествие уже вовсю обсуждают новосибирцы.
«Да всем плевать, властям и подавно. Потом удивляемся, откуда у нас заболевания всякие вспыхивают», — заявил комментатор под псевдонимом Роман Юрьевич. «Бардак кругом. Пока пинать не начнешь, фиг с места сдвинется что-то. Всем нужен пендель. Так и живем», — сетует Наталья Димуцкая. «Так-то везде воняет», — утверждает новосибирец под ником Евгений Евгеньевич. «Пока чума не жахнет, никто и не почешется», — написал Никита Колесников.