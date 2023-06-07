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Вонь от разлагающихся коров накрыла село в Сузунском районе

7 июня 2023, 12:35
Фото: ВК / АСТ-54
Скотомогильник может быть опасен для экологии

В Новосибирской области жители жалуются на разложение от скотомогильника

Жители села Шипуново Сузунского района страдают от невыносимого запаха. Неподалеку расположен скотомогильник.
«Неправильная эксплуатация может быть опасной для жизни и здоровья населения! О правилах хранения биологических отходов местная администрация видимо не в курсе. Никакой ответственности за переработку мёртвых животных и санитарную обработку ямы не несет», — указано в соответствующем посте паблика «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
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Дополнительных ароматов добавляет и свалка, поскольку многие сельчане предпочитают свинячить и разбрасывать повсюду бытовые отходы. Полиэтиленовые пакеты встречаются повсюду, рядом могут валяться трупики птиц и мелких животных. При этом администрация, по словам авторов поста, бездействует.

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Происшествие уже вовсю обсуждают новосибирцы.

«Да всем плевать, властям и подавно. Потом удивляемся, откуда у нас заболевания всякие вспыхивают», — заявил комментатор под псевдонимом Роман Юрьевич. «Бардак кругом. Пока пинать не начнешь, фиг с места сдвинется что-то. Всем нужен пендель. Так и живем», — сетует Наталья Димуцкая. «Так-то везде воняет», — утверждает новосибирец под ником Евгений Евгеньевич. «Пока чума не жахнет, никто и не почешется», — написал Никита Колесников.

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#Новосибирская область#Экология#Александр Ляхов#Запах#Скотомогильник#Соцсети
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