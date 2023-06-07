Вонь от разлагающихся коров накрыла село в Сузунском районе

«Да всем плевать, властям и подавно. Потом удивляемся, откуда у нас заболевания всякие вспыхивают», — заявил комментатор под псевдонимом Роман Юрьевич. «Бардак кругом. Пока пинать не начнешь, фиг с места сдвинется что-то. Всем нужен пендель. Так и живем», — сетует Наталья Димуцкая. «Так-то везде воняет», — утверждает новосибирец под ником Евгений Евгеньевич. «Пока чума не жахнет, никто и не почешется», — написал Никита Колесников.