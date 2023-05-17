В Новосибирске река Тула покрылась зловонной пеной

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
Сибиряки рассказали Atas.info, что с приходом тепла от реки начал исходить неприятный болотистый запах. К тому же она стала пениться и бурлить. На Тулу они также пожаловались в Минприроды региона.
«Всем давно известно, что река Тула – самая грязная в нашем регионе. Она никого не интересует, даже рыбаков – просто какое-то болото местное, в которое сливают все подряд. Но вонь от нее беспокоит нас, простых жителей, живущих по соседству», - посетовала сибирячка Ольга М.
Теперь государственным инспекторам предстоит выяснить, что стало причиной этого явления. Ранее прокуроры проверяли реку Тулу - нашли 56 источников загрязнений.
Даже в начале мая спасателям приходилось удалять засор, останавливающий свободное движение реки. В настоящее время проводится выездное обследование территории в рамках контрольно-надзорных мероприятий.