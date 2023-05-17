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В Новосибирске река Тула покрылась зловонной пеной

17 мая 2023, 05:33
Фото: Минприроды НСО
Река Тула в Новосибирске начала пениться и бурлить
Жителей Новосибирска снова потревожила река Тула, которая источает вонь. Недавно она покрылась странной пеной, сообщают горожане.

Сибиряки рассказали Atas.info, что с приходом тепла от реки начал исходить неприятный болотистый запах. К тому же она стала пениться и бурлить. На Тулу они также пожаловались в Минприроды региона.

«Всем давно известно, что река Тула – самая грязная в нашем регионе. Она никого не интересует, даже рыбаков – просто какое-то болото местное, в которое сливают все подряд. Но вонь от нее беспокоит нас, простых жителей, живущих по соседству», - посетовала сибирячка Ольга М.

Теперь государственным инспекторам предстоит выяснить, что стало причиной этого явления. Ранее прокуроры проверяли реку Тулу - нашли 56 источников загрязнений.

Даже в начале мая спасателям приходилось удалять засор, останавливающий свободное движение реки. В настоящее время проводится выездное обследование территории в рамках контрольно-надзорных мероприятий.

Эксперты насчитали 56 источников загрязнения реки Тула в Новосибирске
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#Алина Шефер#Река#Загрязнение#Экология#Новосибирск#Новосибирская область
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