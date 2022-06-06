Труп мужчины выловили из реки Тула в Новосибирске: сибиряк решил покупаться в +12

«Это единственное происшествие в акваториях Новосибирска за неделю. Причину гибели человека устанавливают правоохранители», - рассказал Орлов.
Как добавили в ГУ МВД по Новосибирской области, труп мужчины обнаружили в реке Тула 3 июня на территории СНТ «Проектировщик». Его вытащили из воды и передали полицейским.
Напомним, ранее специалисты МЧС предупреждали новосибирцев о том, что купаться сейчас не стоит так, как вода ещё не прогрелась. Ещё на прошлых выходных вода в реках похолодела до +16 градусов при норме в +25.