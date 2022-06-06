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Труп мужчины выловили из реки Тула в Новосибирске: сибиряк решил покупаться в +12

6 июня 08:47
Фото: Медиахолдинг1Mi
Мужчина утонул в реке Тула в Новосибирске на прошедшей неделе. Об этом рассказал начальник регионального ГУ МЧС Виктор Орлов в ходе оперативного заседания в правительстве 6 июня.

«Это единственное происшествие в акваториях Новосибирска за неделю. Причину гибели человека устанавливают правоохранители», - рассказал Орлов.

Как добавили в ГУ МВД по Новосибирской области, труп мужчины обнаружили в реке Тула 3 июня на территории СНТ «Проектировщик». Его вытащили из воды и передали полицейским.

Напомним, ранее специалисты МЧС предупреждали новосибирцев о том, что купаться сейчас не стоит так, как вода ещё не прогрелась. Ещё на прошлых выходных вода в реках похолодела до +16 градусов при норме в +25.

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#Новости#Новосибирская область#Новосибирск#Происшествия
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