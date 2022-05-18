Купаться в 30-градусную жару запретили в водоемах Новосибирской области

Posted 18 мая 2022, 09:18
Published 18 мая 2022, 09:18
Modified 17 сентября 2022, 07:32
Updated 17 сентября 2022, 07:32
Синоптики обещают в ближайшие дни потепление до +22…+30 градусов в Новосибирской области. Такая жара, считают спасатели, даст сибирякам повод отправиться на природу, позагорать у реки, порыбачить и поплавать – риски происшествий повысятся.
«Во время теплой погоды новосибирцы выходят на лодках к озерам без спасательных жилетов и регистрации судна. Также пьют алкоголь, и, оставляя детей идут купаться. Эти нарушения безопасности приводят иногда к трагедиям», - заявили в МЧС по Новосибирской области.
Специалисты ежедневно проводят рейды на водоемах и пляжах, чтобы избежать гибель людей. Только за неделю они проверили 31 несанкционированное место отдыха – в итоге составили 16 протоколов.
«Маломерное судно необходимо зарегистрировать перед пуском на воду. Ещё стоит оснастить лодку спасательным кругом и веслами. Нужно помнить, что на владельце вся ответственность за жизнь пассажиров», - добавили в ведомстве.
По информации МЧС, самыми опасными акваториями являются Новосибирское водохранилище, реки Бердь, Иня, Омь и озера Чаны и Сартлан. Сейчас, несмотря на жару, с купанием лучше повременить.