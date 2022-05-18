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Posted 18 мая 2022, 09:18

Published 18 мая 2022, 09:18

Modified 17 сентября 2022, 07:32

Updated 17 сентября 2022, 07:32

Купаться в 30-градусную жару запретили в водоемах Новосибирской области

Купаться в 30-градусную жару запретили в водоемах Новосибирской области

18 мая 2022, 09:18
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Новосибирцам запретили плавать в реках на жарких выходных, 21 и 22 мая. Об опасностях горожан предупредили специалисты ГУ МЧС по региону.

Синоптики обещают в ближайшие дни потепление до +22…+30 градусов в Новосибирской области. Такая жара, считают спасатели, даст сибирякам повод отправиться на природу, позагорать у реки, порыбачить и поплавать – риски происшествий повысятся.

«Во время теплой погоды новосибирцы выходят на лодках к озерам без спасательных жилетов и регистрации судна. Также пьют алкоголь, и, оставляя детей идут купаться. Эти нарушения безопасности приводят иногда к трагедиям», - заявили в МЧС по Новосибирской области.

Специалисты ежедневно проводят рейды на водоемах и пляжах, чтобы избежать гибель людей. Только за неделю они проверили 31 несанкционированное место отдыха – в итоге составили 16 протоколов.

«Маломерное судно необходимо зарегистрировать перед пуском на воду. Ещё стоит оснастить лодку спасательным кругом и веслами. Нужно помнить, что на владельце вся ответственность за жизнь пассажиров», - добавили в ведомстве.

По информации МЧС, самыми опасными акваториями являются Новосибирское водохранилище, реки Бердь, Иня, Омь и озера Чаны и Сартлан. Сейчас, несмотря на жару, с купанием лучше повременить.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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