Новосибирск не получил в собственность Центральный пляж Академгородка

Posted 26 апреля 2022, 03:15
Published 26 апреля 2022, 03:15
Modified 16 августа 2022, 22:33
Updated 16 августа 2022, 22:33
Собственника Центрального пляжа Академгородка до сих пор не определили в Новосибирске. Эта земля находится уже несколько лет в распоряжении Российской академии наук.
Как рассказала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, пока мэрии не отдают в собственность пляж, работ по благоустройству там не будет. Сейчас эта земля буквально бесхозная.
«Мы переживаем, что наступит лето, и получается, территория вообще ничья. Она как бы федеральная, но юридически ее обслуживать будет некому», - рассказала Анна Терешкова в эфире НГС.
Также заместитель мэра добавила, что инвестора на благоустроительные работы уже нашли. Однако начинать их нельзя.