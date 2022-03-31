В Академгородке Новосибирска благоустроят Центральный пляж. Такое объявление появилось на сайте мэрии города.
Власти начали разрабатывать концепцию развития и благоустройства пляжа. В данный момент учитываются пожелания горожан. Обсудить дизайн-проект реконструкции можно по ссылке.
В опросе могут участвовать все новосибирцы до 15 апреля. Известно, что разработчиком проекта по благоустройству будет архитектурная мастерская «Адаптик-А».
Также в Новосибирске в 2022 году благоустроят площадь Калинина. Там установят стелу "Город трудовой доблести". Перед этим на площади пройдет большая реконструкция. Оттуда уберут парковочные места, в целях удобного движения для автомобилистов.