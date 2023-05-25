«Олимпийская Свалка»: жители села Каменка возмущены горами мусора в жилмассиве

Сообщается, что мусор привозится чуть ли не со всего села Каменка и сваливается в общую кучу на свалке в микрорайоне Олимпийской Славы. Горы мусора образуются за два часа, но их никто практически не убирает. После приезда служб часть пакетов попросту выбрасывается за ограждение.