«Олимпийская Свалка»: жители села Каменка возмущены горами мусора в жилмассиве

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
«Микрорайон «Олимпийской Свалки» … Запах помоев распространяется в окна, рядом детская площадка. При ветреной погоде мусор разлетается и распространяется по всей территории», - указано в соответствующем посте в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».
Сообщается, что мусор привозится чуть ли не со всего села Каменка и сваливается в общую кучу на свалке в микрорайоне Олимпийской Славы. Горы мусора образуются за два часа, но их никто практически не убирает. После приезда служб часть пакетов попросту выбрасывается за ограждение.
Инцидент уже привлек внимание новосибирцев. «Вывоз мусора - это именно вывоз мусора, а не наведение и поддержание порядка в месте сбора мусора. Это на совести управляющей компании. Примерно так», - написал Федор Щепоткин. «Надо в «Европейский берег» переезжать», - предложил Дмитрий Рашин. «Так там и у магазинов нет урн. Просто ни одной», - отметил пользователь под псевдонимом Мистер Мет.
На данный момент ситуация до сих пор не решена. Местные жители предлагают поставить нормальное ограждение и не допускать подобных безобразий.