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«Олимпийская Свалка»: жители села Каменка возмущены горами мусора в жилмассиве

25 мая 2023, 10:09
Фото: ВК / АСТ-54
Мусорные кучи практически не убирают

«Олимпийская Свалка»: жители села Каменка возмущены горами мусора в жилмассиве

В Новосибирском районе возникла неприятная ситуация с мусором. В жилом массиве не убираются бытовые отходы и неприятный запах раздражает жителей.
«Микрорайон «Олимпийской Свалки» … Запах помоев распространяется в окна, рядом детская площадка. При ветреной погоде мусор разлетается и распространяется по всей территории», - указано в соответствующем посте в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».

Сообщается, что мусор привозится чуть ли не со всего села Каменка и сваливается в общую кучу на свалке в микрорайоне Олимпийской Славы.  Горы мусора образуются за два часа, но их никто практически не убирает. После приезда служб часть пакетов попросту выбрасывается за ограждение.

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Инцидент уже привлек внимание новосибирцев. «Вывоз мусора - это именно вывоз мусора, а не наведение и поддержание порядка в месте сбора мусора. Это на совести управляющей компании. Примерно так», - написал Федор Щепоткин. «Надо в «Европейский берег» переезжать», - предложил Дмитрий Рашин. «Так там и у магазинов нет урн. Просто ни одной», - отметил пользователь под псевдонимом Мистер Мет.

На данный момент ситуация до сих пор не решена. Местные жители предлагают поставить нормальное ограждение и не допускать подобных безобразий.

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#Новосибирская область#Общество#Александр Ляхов#Мусор#Соцсети
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