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Новосибирские экоактивисты выгребли из реки 16 кубометров мусора

30 апреля 2023, 08:07
Фото: ВК / МАСС
Из реки выгребли 16 кубометров мусора

В Новосибирске из реки выгребли 16 кубометров мусора

Активисты экологических организаций, общественники и местные жители приняли участие в масштабной уборке мусора в Кировском районе. В экологическом субботнике поучаствовали и спасатели МАСС.
«Спасатели МАСС, общественники и представители администрации Кировского района очистили участок реки Тула от скопившегося мусора в районе улицы  Западная», - сообщается на официальной странице МАСС в социальной сети «ВКонтакте».

Мероприятие провели в рамках субботника «Берег добрых дел», входящий в структуру всероссийского проекта «Вода России». Экоактивисты смогли устранить затор из пластиковых бутылок и мусора в районе пешеходного моста.

Очистка проводилась в течение двух часов, весь мусор централизованно вывезли на свалку. Всего удалось собрать 16 кубометров отходов.

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#Экология#Образование#Новосибирск#Александр Ляхов#Мусор#Субботник#Уборка
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