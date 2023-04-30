Новосибирские экоактивисты выгребли из реки 16 кубометров мусора

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
«Спасатели МАСС, общественники и представители администрации Кировского района очистили участок реки Тула от скопившегося мусора в районе улицы Западная», - сообщается на официальной странице МАСС в социальной сети «ВКонтакте».
Мероприятие провели в рамках субботника «Берег добрых дел», входящий в структуру всероссийского проекта «Вода России». Экоактивисты смогли устранить затор из пластиковых бутылок и мусора в районе пешеходного моста.
Очистка проводилась в течение двух часов, весь мусор централизованно вывезли на свалку. Всего удалось собрать 16 кубометров отходов.