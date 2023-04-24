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В Новосибирске бабушка с синдромом Плюшкина накопила в квартире КамАЗ мусора

24 апреля 2023, 01:48
Фото: r54.fssp.gov.ru
Мусор заполонил квартиру старушки
Приставы и активисты молодежного движения помогли очистить завалы в квартире 76-летней женщины из Новосибирска, об этом говорится на сайте судебных приставов НСО.

В Новосибирске квартира 76-летней женщины на Бориса Богаткова была заполнена мусором, что вызвало необходимость вмешательства судебных приставов.

Суд обязал пенсионерку устранить нарушения санитарных и противопожарных требований и провести уборку, однако она отказывалась выполнять решение.

Фото: r54.fssp.gov.ru

Судебные приставы при помощи активистов молодежного движения и помощника депутата Романа Гущи вывезли мусор из квартиры. В работе им мешала хозяйка квартиры, но ее всевозможно отвлекали соседи.

В конечном итоге волонтеры заполнили КАМАЗ различным мусором, который приносила домой пенсионерка. В ближайшее время планируется продолжить уборку.

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#Эмилия Губарева#Пенсионеры#Мусор#Общество#Город#Новосибирск#Приставы
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