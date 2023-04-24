В Новосибирске бабушка с синдромом Плюшкина накопила в квартире КамАЗ мусора

Posted Сегодня, 01:48
Published Сегодня, 01:48
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В Новосибирске квартира 76-летней женщины на Бориса Богаткова была заполнена мусором, что вызвало необходимость вмешательства судебных приставов.
Суд обязал пенсионерку устранить нарушения санитарных и противопожарных требований и провести уборку, однако она отказывалась выполнять решение.
Судебные приставы при помощи активистов молодежного движения и помощника депутата Романа Гущи вывезли мусор из квартиры. В работе им мешала хозяйка квартиры, но ее всевозможно отвлекали соседи.
В конечном итоге волонтеры заполнили КАМАЗ различным мусором, который приносила домой пенсионерка. В ближайшее время планируется продолжить уборку.