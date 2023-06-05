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Published Сегодня, 02:36
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«После прошедшего фестиваля по выпивке, некоторые посетители превратились в неопрятных свиней и выбросили мусор повсюду», — передает тг-канал.
Фестиваль сидра состоялся 4 июня, на мероприятии были представлены более 20 производителей со всей России. На фотографиях видно множество пустых бутылок, стаканчиков и пакетов.
Как отмечает один из подписчиков телеграм-канала, посетители утром после фестиваля, стали «немощны и больны».