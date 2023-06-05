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Новосибирцы шокированы кучами мусора после фестиваля сидра

5 июня 2023, 02:36
Фото: 1MI
Мусор валялся на асфальте

Новосибирцы возмутились кучами мусора после фестиваля сидра

Жители Новосибирска обратили внимание на брошенный мусор после проведенного фестиваля сидра. Сообщается об этом в телеграм-канале «Новосибирск в курсе».
«После прошедшего фестиваля по выпивке, некоторые посетители превратились в неопрятных свиней и выбросили мусор повсюду», — передает тг-канал.

Фестиваль сидра состоялся 4 июня, на мероприятии были представлены более 20 производителей со всей России. На фотографиях видно множество пустых бутылок, стаканчиков и пакетов.

Как отмечает один из подписчиков телеграм-канала, посетители утром после фестиваля, стали «немощны и больны».

Мусор после фестиваля Мусор после фестиваля
Мусор после фестиваля
Фото: Новосибирск в курсе / Telegram-канал
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#Мусор#Фестиваль#Общество#Город#Новосибирск#Алкоголь#Эмилия Губарева
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