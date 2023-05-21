Несколько десятков добровольцев приняли участие в экологической акции по сбору мусора на берегу Оби. В районе Бугринского моста всего за один час было собрано 180 мешков, из них 20 мешков стекла и 70 – пластика, которые отправятся на переработку, сообщили в региональном Минприроды.