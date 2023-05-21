Posted Сегодня, 04:46
Published Сегодня, 04:46
Modified Сегодня, 04:48
Updated Сегодня, 04:48
Несколько десятков добровольцев приняли участие в экологической акции по сбору мусора на берегу Оби. В районе Бугринского моста всего за один час было собрано 180 мешков, из них 20 мешков стекла и 70 – пластика, которые отправятся на переработку, сообщили в региональном Минприроды.
«Данная локация у нас ежегодная, я не могу не отметить то, что мусор здесь появляется в таком огромном количестве постоянно. Это не может не расстраивать», - прокомментировала руководитель движения «Эконавигатор» Ольга Чернавина.
В планах активистов на 2023 год - очистить от мусора около 400 км береговых линий в Новосибирской обласьти. Подробная информация с местами уборок размещена на сайте берегдобрыхдел.рф.