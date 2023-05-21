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В Новосибирске волонтеры собрали 180 мешков мусора под Бугринским мостом

21 мая 2023, 04:46
Фото: Минприроды Новосибирской области
Каждый год активисты вывозят отсюда горы мусора
В рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» активисты очистили берег Оби в районе Бугринского моста. Это место убирают каждый год, но там вновь образуются горы мусора

Несколько десятков добровольцев приняли участие в экологической акции по сбору мусора на берегу Оби. В районе Бугринского моста всего за один час было собрано 180 мешков, из них 20 мешков стекла и 70 – пластика, которые отправятся на переработку, сообщили в региональном Минприроды.

«Данная локация у нас ежегодная, я не могу не отметить то, что мусор здесь появляется в таком огромном количестве постоянно. Это не может не расстраивать», - прокомментировала руководитель движения «Эконавигатор» Ольга Чернавина.

В планах активистов на 2023 год -  очистить от мусора около 400 км береговых линий в Новосибирской обласьти.  Подробная информация с местами уборок размещена на сайте берегдобрыхдел.рф.

 

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#Мусор#Уборка#Бугринский мост#Экология#Новосибирск
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