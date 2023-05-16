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Жители Новосибирска жалуются на заполненные мешками с мусором контейнерные площадки для крупногабаритного мусора, сообщила во вторник, 16 мая, заместитель начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Наталья Коженкова.
«Увеличилось количество обращений в Единую диспетчерскую службу. За неделю с 8 по 14 мая поступило 34 обращения, за минувшую неделю было 23 обращения. В настоящее время на линию выведен весь имеющийся транспорт МУП САХ по уборке крупногабаритных отходов», - сообщила она в ходе аппаратного совещания в муниципалитете.
По мнению Натальи Коженковой, ситуация связана с поздней весной, в результате которой уборка города в рамках общегородского субботника затянулась. Люди продолжают нести собранный мусор на контейнерные площади, к чему мусоровывозящие компании оказались не готовы.
Мэр согласился, что погода повлияла на сроки весенней уборки города, но ситуация с захламлением контейнерных площадок назвал «ненормальной». Анатолий Локоть потребовал от городских полигонов принимать мешки «с результатами субботника» бесплатно еще как минимум неделю.