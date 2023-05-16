«Увеличилось количество обращений в Единую диспетчерскую службу. За неделю с 8 по 14 мая поступило 34 обращения, за минувшую неделю было 23 обращения. В настоящее время на линию выведен весь имеющийся транспорт МУП САХ по уборке крупногабаритных отходов», - сообщила она в ходе аппаратного совещания в муниципалитете.