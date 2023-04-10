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Кому положен возврат денег за вывоз мусора в Новосибирске

10 апреля 2023, 11:20
Фото: пресс-центр ТАСС
Андрей Зыков рассказал, как вернуть переплату за вывоз мусора.
На пресс-конференции в ТАСС директор МУП «САХ» Андрей Зыков рассказал, как быть тем, кто оплачивал коммунальные услуги по вывозу мусора вперед.

На вопрос о том, могут ли новосибирцы вернуть переплату за вывоз мусора, переведенную еще прежнему регоператору, ответил директор МУП «Спецавтохозяйство» Андрей Зыков:

«Если деньги были оплачены вперед, то можно направить требование о возврате денег за неоказанные услуги прежнему регоператору „Экология-Новосибирск“.

Напомним, что с 11 февраля МУП «САХ» стало временным регоператором во вывозу ТКО. Предыдущий регоператор ООО «Экология-Новосибирск» не предоставил в МинЖКХ Новосибирской области банковскую гарантию, к тому же была введена процедура внешнего управления в связи с долговыми обязательствами.

Те, кто оплачивал услуги за вывоз мусора вперед, могут обратиться за возвратом излишне уплаченных платежей в ООО «Экология-Новосибирск».

Срочно отключите старый автоплатеж за вывоз мусора: изменился регоператор в НСО
Узнать подробнее

Если у вас был настроен автоплатеж в Сбербанке на реквизиты прежнего регоператора, то его лучше отключить. Узнать свой лицевой счет для оплаты новому регоператору можно тремя способами - в группе Вонтакте МУП "САХ", скачать реестр лицевых счетов на сайте мупсах.рф или в личном кабинете на этом же сайте.

#Ольга Храмушкина#Мусор#Мусорная концессия#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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