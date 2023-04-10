Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
На вопрос о том, могут ли новосибирцы вернуть переплату за вывоз мусора, переведенную еще прежнему регоператору, ответил директор МУП «Спецавтохозяйство» Андрей Зыков:
«Если деньги были оплачены вперед, то можно направить требование о возврате денег за неоказанные услуги прежнему регоператору „Экология-Новосибирск“.
Напомним, что с 11 февраля МУП «САХ» стало временным регоператором во вывозу ТКО. Предыдущий регоператор ООО «Экология-Новосибирск» не предоставил в МинЖКХ Новосибирской области банковскую гарантию, к тому же была введена процедура внешнего управления в связи с долговыми обязательствами.
Те, кто оплачивал услуги за вывоз мусора вперед, могут обратиться за возвратом излишне уплаченных платежей в ООО «Экология-Новосибирск».
Если у вас был настроен автоплатеж в Сбербанке на реквизиты прежнего регоператора, то его лучше отключить. Узнать свой лицевой счет для оплаты новому регоператору можно тремя способами - в группе Вонтакте МУП "САХ", скачать реестр лицевых счетов на сайте мупсах.рф или в личном кабинете на этом же сайте.