Если у вас был настроен автоплатеж в Сбербанке на реквизиты прежнего регоператора, то его лучше отключить. Узнать свой лицевой счет для оплаты новому регоператору можно тремя способами - в группе Вонтакте МУП "САХ", скачать реестр лицевых счетов на сайте мупсах.рф или в личном кабинете на этом же сайте.