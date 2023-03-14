Первый платеж по новым реквизитам на счет МУП «САХ» должен пройти в марте за период с 11 по 28 февраля. Перед этим стоит убедиться, что никаких долгов предыдущему регоператору ООО «Экология-Новосибирск» у вас нет и отключить автоплатеж, если он настроен в Сбербанк.онлайн.