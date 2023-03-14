Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Первый платеж по новым реквизитам на счет МУП «САХ» должен пройти в марте за период с 11 по 28 февраля. Перед этим стоит убедиться, что никаких долгов предыдущему регоператору ООО «Экология-Новосибирск» у вас нет и отключить автоплатеж, если он настроен в Сбербанк.онлайн.
Руководитель пресс-службы МУП «САХ» Светлана Петкун на вопрос о необходимости отключения автоплатежа, уточнила, что в Сбербанк.Онлайн автоплатежи бывают трех видов:
МУП «САХ» рекомендует после погашения задолженности за период с 1 января 2019 года до 10 февраля 2023 года вне зависимости от настроек автоплатежа самостоятельно отключить автоплатеж, настроенный на оплату услуг ООО «Экология-Новосибирск».
Для этого зайдите в систему в раздел «Автоплатежи» и нажмите на кнопку с тремя точками рядом с платежом, который нужно отключить. Далее, выберите «Отключить». Для того чтобы подключить платеж новому регоператору, нужно знать свой лицевой счет в системе платежей МУП «САХ».
Чтобы настроить автоплатеж, необходимо в разделе «ЖКХ и домашний телефон» выбрать услугу «Твердые коммунальные отходы», ввести в строку поиска «МУП САХ (Новосибирск)», далее ввести лицевой счет, выбрать дату платежа и ввести сумму.
За день до оплаты придет уведомление с суммой платежа. При возникновении вопросов будет возможность отказаться от осуществления платы.
Также для настройки автоплатежа, необходимо знать свой лицевой счет у нового регоператора. Узнать лицевой счет можно одним из трех способов: написав в группе МУП «Спецавтохозяйство» Вконтакте, зайдя в свой кабинет на сайте МУП «САХ» под логином и паролем личного кабинета на сайте «Экология-Новосибирск» или в системах платежей «Квартплата+», «Платосфера», «Новосибирскэнергосбыт». В этих же системах есть возможность оплаты услуг вывоза мусора.
В пресс-службе МУП «Спецавтохозяйство» на вопрос Атас.Инфо о сроках подключения платежей в личном кабинете на сайте регоператора ответили, что «региональный оператор планирует запустить оплату в личном кабинете до конца марта 2023 года».