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Срочно отключите старый автоплатеж за вывоз мусора: изменился регоператор в НСО

14 марта 2023, 10:14
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
Транспорт МУП "Спецавтохозяйство", который работает на вывозе мусора в Новосибирской области.
Автоплатеж за вывоз мусора прекратившему работу регоператору ООО «Экология-Новосибирск» лучше отключить. С 11 февраля жителям Новосибирской области оплачивать эти услуги нужно в МУП «Спецавтохозяйство». Иначе есть риск путаницы: автоплатеж подключен на старого регоператора, а счета выставляет новый.

Первый платеж по новым реквизитам на счет МУП «САХ» должен пройти в марте за период с 11 по 28 февраля. Перед этим стоит убедиться, что никаких долгов предыдущему регоператору ООО «Экология-Новосибирск» у вас нет и отключить автоплатеж, если он настроен в Сбербанк.онлайн.

Руководитель пресс-службы МУП «САХ» Светлана Петкун на вопрос о необходимости отключения автоплатежа, уточнила, что в Сбербанк.Онлайн автоплатежи бывают трех видов:

  • срабатывает, как только появляется новый счет;
  • срабатывает в установленный день, на фиксированную сумму;
  • срабатывает при снижении баланса до установленного значения.

МУП «САХ» рекомендует после погашения задолженности за период с 1 января 2019 года до 10 февраля 2023 года вне зависимости от настроек автоплатежа самостоятельно отключить автоплатеж, настроенный на оплату услуг ООО «Экология-Новосибирск».

Для этого зайдите в систему в раздел «Автоплатежи» и нажмите на кнопку с тремя точками рядом с платежом, который нужно отключить. Далее, выберите «Отключить». Для того чтобы подключить платеж новому регоператору, нужно знать свой лицевой счет в системе платежей МУП «САХ».

Выберите среди автоплатежей нужный и нажмите "Отключить".
Фото: atas.info

Чтобы настроить автоплатеж, необходимо в разделе «ЖКХ и домашний телефон» выбрать услугу «Твердые коммунальные отходы», ввести в строку поиска «МУП САХ (Новосибирск)», далее ввести лицевой счет, выбрать дату платежа и ввести сумму.

За день до оплаты придет уведомление с суммой платежа. При возникновении вопросов будет возможность отказаться от осуществления платы.

Три способа узнать свой новый лицевой счёт для оплаты вывоза мусора в Новосибирске
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Также для настройки автоплатежа, необходимо знать свой лицевой счет у нового регоператора. Узнать лицевой счет можно одним из трех способов: написав в группе МУП «Спецавтохозяйство» Вконтакте, зайдя в свой кабинет на сайте МУП «САХ» под логином и паролем личного кабинета на сайте «Экология-Новосибирск» или в системах платежей «Квартплата+», «Платосфера», «Новосибирскэнергосбыт». В этих же системах есть возможность оплаты услуг вывоза мусора.

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В пресс-службе МУП «Спецавтохозяйство» на вопрос Атас.Инфо о сроках подключения платежей в личном кабинете на сайте регоператора ответили, что «региональный оператор планирует запустить оплату в личном кабинете до конца марта 2023 года».

#Мусор#Регоператор#Платежи#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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