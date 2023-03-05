Блогер из Новосибирска нашел горы мусора на Мальдивах

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
Виталий Полищук, блогер из Новосибирска сфотографировался на фоне гор бытового мусора и других отходов.
Остров Укулас, по словам новосибирца, называют одним из чистейших на Мальдивах. Однако посетители могли обнаружить уголки пляжа, где расположилась свалка.
«Чем больше и чаще смотришь на такое, тем сильнее понимаешь, что так дальше жить нельзя. Шарик планеты очень маленький — и мы очень сильно его загубили», — сказал Виталий Полищук.
Примечательно, но 9 лет назад остров даже получил правительственную награду Green Leaf Award за вклад в экологическое благополучие Мальдив.
Кроме того, сибиряк отметил, что в Новосибирске тоже есть проблемы с отношением местных жителей к экологии.