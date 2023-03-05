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Published Сегодня, 08:10

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Блогер из Новосибирска нашел горы мусора на Мальдивах

5 марта 2023, 08:10
Фото: Полищук/Tелеграм
Свалка образовалась на острове
Новосибирский блогер обнаружил загрязненный берег на острове на Мальдивах и опубликовал фотографии в своем Telegram-канале.

Виталий Полищук, блогер из Новосибирска сфотографировался на фоне гор бытового мусора и других отходов.

Остров Укулас, по словам новосибирца, называют одним из чистейших на Мальдивах. Однако посетители могли обнаружить уголки пляжа, где расположилась свалка.

«Чем больше и чаще смотришь на такое, тем сильнее понимаешь, что так дальше жить нельзя. Шарик планеты очень маленький — и мы очень сильно его загубили», — сказал Виталий Полищук.

Примечательно, но 9 лет назад остров даже получил правительственную награду Green Leaf Award за вклад в экологическое благополучие Мальдив.

Кроме того, сибиряк отметил, что в Новосибирске тоже есть проблемы с отношением местных жителей к экологии.

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#Эмилия Губарева#Блогер#Свалка#Мусор#Общество#Город#Экология#Новосибирск
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