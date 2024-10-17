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Свалка

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2024
Свалку в Новосибирске ликвидировали только после проверки прокуратуры
В Заельцовском районе Новосибирска была обнаружена несанкционированная свалка бытовых отходов на улице Стасова, 4. Вывезли мусор только после вмешательства прокуратуры.
17 октября, 01:56
Стихийную свалку у пляжа устроили жители Новосибирска
16 июня, 04:45
Горы мусора скинули под новосибирский Димитровский мост неизвестные
3 мая, 03:40
Наплевавшего на необходимость уборки мусора бизнесмена накажут в Новосибирске
Жители микрорайона Снегири пожаловались на это в соцсетях, свалку пришлось убирать коммунальщикам, следует из сообщения областной прокуратуры.
27 апреля, 06:00
В Новосибирской области хотят ликвидировать только половину незаконных свалок
30 января, 09:26
Мусоровоз с водителем на ходу загорелся под Новосибирском
Инцидент произошел 9 января на территории Барышевского сельсовета — во время движения загорелись отходы в кузове мусоровоза, о чем сообщили в МУП «Спецавтохозяйство».
10 января, 02:22
2023
Под Новосибирском местные жители обнаружили две тонны вонючих свиных шкур
Под Новосибирским рядом с коттеджными поселками местные жители обнаружили свалку воняющих свиных шкур. Мерзкую находку могли таким образом утилизировать.
28 октября 2023, 13:01
Удушающий порошок со свалки травит новосибирцев. Возбуждено уголовное дело
22 октября 2023, 12:15
Что делать при обнаружении несанкционированной свалки: кто занимается их ликвидацией
19 июля 2023, 05:09
Новосибирцев возмущает стихийная свалка на острове Кораблик
Жители Новосибирска возмущаются очередной свалке мусора на природе. Нечистоплотные отдыхающие предпочитают не убирать за собой на острове Кораблик.
15 июля 2023, 14:00
В Новосибирске нашли очередную незаконную свалку
5 июля 2023, 10:15
Новосибирцы пожаловались на свалку с крысами возле остановки «Улица Тургенева»
Жители Новосибирска выразили свое недовольство в соцсетях по поводу свалки, на которой присутствуют крысы. Она расположена возле остановки в Октябрьском районе.
19 июня 2023, 03:22
Стихийную свалку стройматериалов убрали в Новосибирске – испугались гнева прокуратуры
Свалка образовалась на улице Кедровой в Новосибирске после работ по БКД. На нее пожаловались жители в прокуратуру и надзорное ведомство начало процесс ликвидации 16 мая.
17 мая 2023, 03:53
Две крупнейшие свалки Новосибирска ликвидируют в течение трех лет
МУП «САХ» в ближайшее время перестанет эксплуатировать Гусинобродский и Левобережный мусорный полигоны. Об этом сообщили в городской администрации.
17 апреля 2023, 05:54
Блогер из Новосибирска нашел горы мусора на Мальдивах
Новосибирский блогер обнаружил загрязненный берег на острове на Мальдивах и опубликовал фотографии в своем Telegram-канале.
5 марта 2023, 08:10
2022
Ликвидация свалок в Пашино и Барабинске начнется в 2023 году
Новосибирская область заключила контракты на выполнение работ по ликвидации свалок в Пашино и Барабинске.
20 декабря 2022, 07:25

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