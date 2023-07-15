Новосибирцев возмущает стихийная свалка на острове Кораблик

«Свиньи… Как будто в последний раз живут», — возмущается сибирячка под ником Юлия Эдуардовна. «А потом начинается вой на болотах на тему, что все выезды к водоемам платные. Так, видимо, нельзя у нас бесплатные делать с таким свинотным подходом! Не умеем мы природу беречь», — злится Марина Шлыкова.