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Новосибирцев возмущает стихийная свалка на острове Кораблик

15 июля 2023, 14:00
Фото: ВК / Инцидент Новосибирск
Новосибирцев раздражают горы мусора
Жители Новосибирска возмущаются очередной свалке мусора на природе. Нечистоплотные отдыхающие предпочитают не убирать за собой на острове Кораблик.

«Неужели так сложно убрать мусор за собой?», — указано в посте паблика «Инцидент Новосибирск» социальной сети «ВКонтакте».

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В комментариях новосибирцы жалуются на небрежное отношение земляков к чистоте.

«Вот так везде и образуются стихийные свалки. Один мусор оставил, другие туда тоже пакет положили, потом еще. Через неделю гора мусора, за уборку которой никто не отвечает», — замечает Игорь Суслов.

«Свиньи… Как будто в последний раз живут», — возмущается сибирячка под ником Юлия Эдуардовна. «А потом начинается вой на болотах на тему, что все выезды к водоемам платные. Так, видимо, нельзя у нас бесплатные делать с таким свинотным подходом! Не умеем мы природу беречь», — злится Марина Шлыкова.

Впрочем, часть комментаторов попросту предложила возмущающимся отдыхать в другом месте. «Посоветовал бы поискать место для отдыха подальше от толп народа», — написал Александр Деменков.

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#Новосибирск#Экология#Александр Ляхов#Соцсети#Мусор#Свалка
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