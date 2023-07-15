Новосибирцев возмущает стихийная свалка на острове Кораблик

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
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Updated Сегодня, 14:00
«Неужели так сложно убрать мусор за собой?», — указано в посте паблика «Инцидент Новосибирск» социальной сети «ВКонтакте».
В комментариях новосибирцы жалуются на небрежное отношение земляков к чистоте.
«Вот так везде и образуются стихийные свалки. Один мусор оставил, другие туда тоже пакет положили, потом еще. Через неделю гора мусора, за уборку которой никто не отвечает», — замечает Игорь Суслов.
«Свиньи… Как будто в последний раз живут», — возмущается сибирячка под ником Юлия Эдуардовна. «А потом начинается вой на болотах на тему, что все выезды к водоемам платные. Так, видимо, нельзя у нас бесплатные делать с таким свинотным подходом! Не умеем мы природу беречь», — злится Марина Шлыкова.
Впрочем, часть комментаторов попросту предложила возмущающимся отдыхать в другом месте. «Посоветовал бы поискать место для отдыха подальше от толп народа», — написал Александр Деменков.