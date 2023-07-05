В Новосибирске нашли очередную незаконную свалку

Стихийная помойка располагается в Северо-Чемском жилом массиве. Прямо на берегу Оби нечистоплотные горожане выкидывают использованные пакеты, початые бутылки из-под газировки и напитков покрепче, а также дрова. На данный момент свалкой никто не занимается и не думает ее расчищать.