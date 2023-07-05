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В Новосибирске нашли очередную незаконную свалку

5 июля 2023, 10:15
Фото: atas.info
Горожане замусорили берег Оби

В Новосибирске обнаружили незаконную свалку прямо на берегу Оби

В Новосибирске возникла очередная «стихийная» помойка. Неаккуратные горожане свинячат прямо на берегу Оби.
«Раньше здесь гуляли местные жители. Сейчас же только остатки чужой жизнедеятельности», — рассказал возмущенный горожанин корреспонденту Atas.info.
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Стихийная помойка располагается в Северо-Чемском жилом массиве. Прямо на берегу Оби нечистоплотные горожане выкидывают использованные пакеты, початые бутылки из-под газировки и напитков покрепче, а также дрова. На данный момент свалкой никто не занимается и не думает ее расчищать.

Стоит отметить, что подобных свалок в Новосибирске полно. Недавно горожане жаловались на помойку в Октябрьском районе, где по залежам мусора бегают крысы.

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#Новосибирск#Город#Александр Ляхов#Свалки#Свалка#Мусор
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