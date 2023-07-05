В Новосибирске нашли очередную незаконную свалку

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
«Раньше здесь гуляли местные жители. Сейчас же только остатки чужой жизнедеятельности», — рассказал возмущенный горожанин корреспонденту Atas.info.
Стихийная помойка располагается в Северо-Чемском жилом массиве. Прямо на берегу Оби нечистоплотные горожане выкидывают использованные пакеты, початые бутылки из-под газировки и напитков покрепче, а также дрова. На данный момент свалкой никто не занимается и не думает ее расчищать.
Стоит отметить, что подобных свалок в Новосибирске полно. Недавно горожане жаловались на помойку в Октябрьском районе, где по залежам мусора бегают крысы.