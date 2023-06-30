atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:18

Published Сегодня, 01:18

Modified Сегодня, 01:21

Updated Сегодня, 01:21

Изображение материала

Мусорное позорище в Новосибирске: после VK Fest парк «Арена» превратился в свалку

30 июня 2023, 01:18
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Вид на ВК Фест со стороны ЛДС, парк был закрыт для мимопроходящих зевак

В новосибирском парке «Арена» не убрали мусор после VK Fest

В парке «Арена» в Новосибирске после масштабного фестиваля VK Fest и празднования Дня города остался неразобранный мусор, который разносит ветер по территории парка и вызывает обеспокоенность местных жителей.

В Новосибирске, в парке «Арена», после проведения крупного музыкального фестиваля VK Fest и празднования Дня города, мусор так и остался неубранным.

Местные жители выразили свое недовольство этой ситуацией, опубликовав видео в Telegram-канале «АСТ Black».

Горожане беспокоятся из-за хаоса: пустые бутылки, упаковки и фантики разносятся по всей территории парка из-за ветра, и мусор летит в сторону Оби.

На праздник в парке «Арена» пришло около 15 тысяч человек. Пользователи задаются вопросом: «Почему до сих пор коммунальщики не убрали мусор?». Некоторые пользователи соцсетей называют этот инцидент «мусорным позорищем».

VK Fest-2023 собрал больше 15 000 гостей в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
«Идут плотным ручейком»: как тысячи новосибирцев пытаются выбраться с VK Fest — фотоVK Fest-2023 начался в парке «Арена» в Новосибирске — что там происходитVK Fest, авиашоу, «Ветер Сибири»: ТОП главных оупен-эйров лета-2023 в Новосибирске
#Эмилия Губарева#Мусор#VK Fest#День города#Жалобы#Видео#Telegram-канал#Ветер#Территория парка#Праздник#Комунальщики#Общество#Новосибирск
Подпишитесь
Жены мобилизованных сибиряков обратились к Путину с просьбой о помощи
Вчера, 14:49
Быдло, разборки с пистолетами и драки: назван самый скандальный бар Новосибирска
Вчера, 04:08
Мэр Новосибирска прокомментировал возобновление работы центра ЧВК «Вагнер»
Вчера, 03:44
НГУ поднялся, НГТУ упал в престижном международном рейтинге вузов в 2023 году
Вчера, 04:01
У легендарного Стоквартирного дома в Новосибирске обрушился фасад
Вчера, 07:36
Сколько стоят похороны в Новосибирске в 2023 году
Вчера, 09:09