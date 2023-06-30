Posted Сегодня, 01:18
Published Сегодня, 01:18
Modified Сегодня, 01:21
Updated Сегодня, 01:21
В Новосибирске, в парке «Арена», после проведения крупного музыкального фестиваля VK Fest и празднования Дня города, мусор так и остался неубранным.
Местные жители выразили свое недовольство этой ситуацией, опубликовав видео в Telegram-канале «АСТ Black».
Горожане беспокоятся из-за хаоса: пустые бутылки, упаковки и фантики разносятся по всей территории парка из-за ветра, и мусор летит в сторону Оби.
На праздник в парке «Арена» пришло около 15 тысяч человек. Пользователи задаются вопросом: «Почему до сих пор коммунальщики не убрали мусор?». Некоторые пользователи соцсетей называют этот инцидент «мусорным позорищем».