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Posted 24 июня 09:05

Published 24 июня 09:05

Modified Сегодня, 01:08

Updated Сегодня, 01:08

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VK Fest-2023 начался в парке «Арена» в Новосибирске — что там происходит

24 июня 2023, 09:05
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Толпы новосибирцев собрал 24 июня в парке "Арена" VK fest 2023
В субботу, 24 июня, в парке «Арена» в Новосибирске открылся VK Fest — масштабный open-air, который объединил тысячи горожан и популярных артистов, блогеров и экспертов в отдельных отраслях.

ВК фест начался на День города Новосибирска — это крупномасштабный мероприятие на открытом воздухе. Здесь выступят не только популярные артисты, но и блогеры, эксперты в своих областях знаний. Шесть часов на открытом воздухе гости фестиваля готовы участвовать в играх, изучать образовательные площадки, слушать лекции и выступления популярных исполнителей, таких как Федук, Джарахов и Баста.

Новосибирцы ждут концерт хедлайнеров VK fest в парке "Арена"Новосибирцы ждут концерт хедлайнеров VK fest в парке "Арена"
Новосибирцы ждут концерт хедлайнеров VK fest в парке "Арена"Новосибирцы ждут концерт хедлайнеров VK fest в парке "Арена"
Новосибирцы ждут концерт хедлайнеров VK fest в парке "Арена"Новосибирцы ждут концерт хедлайнеров VK fest в парке "Арена"
Новосибирцы ждут концерт хедлайнеров VK fest в парке "Арена"
Фото: Эмилия Губарева / atas.info

Несмотря на то, что открытие проходило в 16:00, гости начали собираться за час до этого времени, создав многометровые очереди на входах. Организаторам удалось быстро пропустить всех желающих на площадку. Как и в случае с большинством подобных массовых мероприятий, на входе запрещено проносить еду и напитки, их пришлось оставить на входе.

Сотни людей быстро заполонили новый парк. Почти сразу же очереди образовались у фуд-точек, в основном гости фестиваля покупают воду, и другие напитки.

Урны уже переполнены. Посетители парка едят и пьютУрны уже переполнены. Посетители парка едят и пьют
Урны уже переполнены. Посетители парка едят и пьют
Фото: Эмилия Губарева / atas.info

Огромные очереди ожидаются в районе точек, где можно сделать фото с блогерами Димой Масленниковым и Кариной Кросс: подростки жаждут автографа.

Завершится мероприятие выступлением Басты. Мы уже подготовили его трек-лист из знаменитых песен со словами.

Отметим, что больше всего в Новосибирске опасаются столпотворения и прорыва толпы на Октябрьский мост, где отсутствуют ограждения из-за ремонта.

В Новосибирске опасаются прорыва толпы на Октябрьский мост после ВК-Феста
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