Баста, FEDUK, KARA KROSS: VK Fest представил финальную программу в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
VK Fest пройдёт в Новосибирске в эти выходные и соберёт десятки тысяч зрителей в парке «Арена» — гости фестиваля уже выкупили все билеты. Посетители смогут не только послушать любимых исполнителей, но и освоить новые виды творчества, задать вопросы экспертам в лектории, встретиться с кумирами и выступить рядом с ними.
Вход на площадку откроется для посетителей в 15:00, а в 16:00 фестиваль начнёт работу. Завершится open-air в 22:00. Программа VK Fest рассчитана на посетителей всех возрастов — каждый сможет найти себе занятие и исполнителя. Все активности можно разделить на направления: сцены блогеров и музыкантов, лекторий, творчество, наука и IT-технологии, спорт, развлечения и активности для детей.
Добраться до площадки VK Fest можно будет на автобусах №5, 6, 28, 39, троллейбусах № 7, 8 и маршрутках № 18, 63 (ост. «Метро Спортивная»). Также после завершения фестиваля на площадке у парка «Арена» зрителей будут ждать автобусы, на которых можно будет добраться до остановки «Метро Речной вокзал» и остановки «Метро площадь Маркса».
Музыкальную программу VK Fest откроет LEONID RUDENKO. Свои хиты и новинки также исполнят Seville (Artik & Asti), FEDUK, OG Buda, DEAD BLONDE + GSPD, KARA KROSS и Джарахов, а завершится всё фестивальным шоу Басты. Ведущим события станет Дмитрий Масленников, также он вместе с KARA KROSS пообщается со зрителями на основной сцене. Они порадуют гостей автографсессиями: Дмитрий Масленников — в зоне VK Клипов, а KARA KROSS — в Знание.Лекторий. Посетители фестиваля смогут принять участие в забавных челленджах от звёзд, а самые активные — выступить с ними рядом.
Зрителей события ждёт насыщенная программа лектория, организованная совместно с Российским обществом «Знание». Хедлайнерами Знание.Лекторий станут IT-блогер Сергей Романцев, журналист и музыкант Константин Дебликов, они выступят с совместной лекцией «Просто о сложном. Учимся понимать науку». Стендап-комик и победитель шоу «Comedy Баттл» Тамби Масаев поделится опытом в юморе с выступлением «Большой успех миниатюр. Как прокачать свои скилы в юморе?» А блогер и певица Милана Хаметова, актриса Мария Шумакова и digital-продюсер, основатель коммуникационного агентства DIDENOK TEAM Кирилл Диденок выступят с лекцией «Нет ничего невозможного: секреты успеха от звезд». Ведущим лектория станет продюсер и блогер Лев Шагинян.
На VK Fest художница Милена Чайка проведёт мастер-класс по изобразительному искусству в фестивальной мастерской. Любой желающий сможет нарисовать картину под руководством мастера и забрать её домой.
Любителей парфюма ждёт лекция о значении ароматов от Евгении Николаевой. Парфюмер проведёт аромадиагностику состояния человека для всех желающих. В завершении каждый сможет сам сделать и получить в подарок свой персональный аромат.
На фестивале свои уникальные разработки покажут новосибирские университеты. СибГУТИ проведёт VK-экскурсию по научно-учебному центру Технополигон, представит мобильную виртуальную выставку 3D-фигур, киберплощадку для игр в приставку, автосимулятор и гонки Омегаботов. А университетский радиоклуб UB80 свяжется с ледоколом «Красин» в Санкт-Петербурге и проведёт мастер-класс по морзянке.
Новосибирский государственный университет представит на VK Fest лабораторию экспериментов: зрителей ждут зрелищные физические и геологические опыты. Гостям дадут попробовать некоторые минералы на вкус и познакомят с Гошей — манекеном для сердечно-лёгочной реанимации.
Гости фестиваля смогут попробовать себя в разных видах спорта и научиться полезным упражнениям. Баскетбольный клуб «Юго-Запад» проведёт турнир по баскетболу 3×3, а также два конкурса, где каждый сможет продемонстрировать свои баскетбольные навыки.
Хоккейный клуб «Сибирь» на VK Fest поможет любому желающему почувствовать себя хоккеистом — попробовать попасть в «девятку» на бросковой зоне. Также можно будет сыграть в гигантский дартс и сделать фото с харизматичным маскотом КХЛ — Снеговиком.
Кроме того, преподаватели студии танцев и фитнеса «Джоуль» будут давать мастер-классы по направлениям пилатес, йога, степ-аэробика и стретчинг.
Агентство «Деревянные „Игры мира“» предлагает проявить сноровку в игре «Галактика», пройти сквозь увлекательный Рошфор-лабиринт и попытать удачу в голландском бильярде. Самых быстрых и точных ждут подарки.
Весь фестивальный день будет также работать выставка спортивных и стильных автомобилей от команды STROKER TEAM. Гости смогут пообщаться с профессиональными пилотами и сфотографироваться со стилизованными машинами.
Для юных гостей фестиваля команда образовательного парка «Ель School» подготовила насыщенную программу: ребята проведут опыты по биоинженерным технологиям, соберут гениальную в своей простоте картофельную батарейку, сделают 3D-модель с логотипом ВКонтакте и посмотрят, как печатает 3D-принтер. А ещё запрограммируют своих первых роботов.
Команда Kiddeo создаст шоу, где дети и взрослые смогут поиграть в белоснежных конфетти, пофотографироваться в бумажном снегу и поучаствовать в интерактивах от аниматоров.
Школа робототехники и программирования «Лига Роботов» представит сражения управляемых роботов-боксёров и соревнования по постройке дженга-башни.
Киношкола «Ералаш» проведёт актёрский батл и мастер-классы по сценическому бою для детей от пяти лет. Также гости «Ералаша» примут участие в розыгрыше и смогут выиграть призы.
Студия «Магический экспресс» приготовила мастер-классы и развлечения для поклонников вселенной Гарри Поттера. они попадут в Хогвартс, поиграют в квиддич, узнают свой факультет с помощью распределяющей шляпы и смогут получить волшебную палочку в подарок.
Агентство праздников «Маленькое чудо» привезёт на фестиваль фотозону с ростовыми мишками, криошоу и шоу мыльных пузырей. На её площадке маленьких гостей ждёт игровая программа и мыльный флешмоб.
В 2023 году VK Fest станет самым громким развлекательным событием лета: он будет длиться целый месяц и пройдёт в пяти городах страны. Фестиваль уже прошёл во Владивостоке 17 июня, в Новосибирске он состоится 24 июня, в Санкт-Петербурге — 1 и 2 июля, в Сириусе (Сочи) — 8 июля, в Москве — 15 и 16 июля. Билеты на событие доступны на официальном сайте: vkfest.ru.