Баста, FEDUK, KARA KROSS: VK Fest представил финальную программу в Новосибирске

Музыкальную программу VK Fest откроет LEONID RUDENKO. Свои хиты и новинки также исполнят Seville (Artik & Asti), FEDUK, OG Buda, DEAD BLONDE + GSPD, KARA KROSS и Джарахов, а завершится всё фестивальным шоу Басты. Ведущим события станет Дмитрий Масленников, также он вместе с KARA KROSS пообщается со зрителями на основной сцене. Они порадуют гостей автографсессиями: Дмитрий Масленников — в зоне VK Клипов, а KARA KROSS — в Знание.Лекторий. Посетители фестиваля смогут принять участие в забавных челленджах от звёзд, а самые активные — выступить с ними рядом.