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Десятки тысяч новосибирцев придут послушать Басту на VK Fest в Новосибирске

16 июня 2023, 03:16
Фото: Пресс-служба VK Fest
60 тысяч новосибирцев придут на концерт

В Новосибирске 60 тысяч зрителей придут на VK Fest 24 июня

60 тысяч новосибирцев примут участие в фестивале VK Fest. Сибиряки придут на выступления знаменитых рэперов и блогеров.

На VK Fest в Новосибирске уже зарегистрировано более 60 тысяч участников. И это еще не все — неделя осталась до самого громкого мероприятия года.

Фестиваль пройдёт в парке «Арена» 24 июня — в день города, которому исполнится уже 130 лет. В новом парке заканчивают все работы по подготовке площадки для масштабного мероприятия, а после 20 площадку передадут для проведения VK Fest. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть на своей пресс-конференции.

Напомним, что звездой музыкальной программы станет знаменитый рэпер Баста. Артист покорил сердца слушателей своими зажигательными выступлениями и трогательными текстами. Кроме него, на фестивале также выступят другие известные гости — Эльдар Джарахов, Seville (Artik&Asti), Feduk, OG Buda.

VK Fest 2023 — Баста, Джарахов, Feduk, OG Buda споют для новосибирцев 24 июня
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