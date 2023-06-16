Десятки тысяч новосибирцев придут послушать Басту на VK Fest в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:16
Published Сегодня, 03:16
Modified Сегодня, 03:18
Updated Сегодня, 03:18
На VK Fest в Новосибирске уже зарегистрировано более 60 тысяч участников. И это еще не все — неделя осталась до самого громкого мероприятия года.
Фестиваль пройдёт в парке «Арена» 24 июня — в день города, которому исполнится уже 130 лет. В новом парке заканчивают все работы по подготовке площадки для масштабного мероприятия, а после 20 площадку передадут для проведения VK Fest. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть на своей пресс-конференции.
Напомним, что звездой музыкальной программы станет знаменитый рэпер Баста. Артист покорил сердца слушателей своими зажигательными выступлениями и трогательными текстами. Кроме него, на фестивале также выступят другие известные гости — Эльдар Джарахов, Seville (Artik&Asti), Feduk, OG Buda.