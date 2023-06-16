Десятки тысяч новосибирцев придут послушать Басту на VK Fest в Новосибирске

Фестиваль пройдёт в парке «Арена» 24 июня — в день города, которому исполнится уже 130 лет. В новом парке заканчивают все работы по подготовке площадки для масштабного мероприятия, а после 20 площадку передадут для проведения VK Fest. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть на своей пресс-конференции.