Пациенты пожаловались на 3-часовые очереди и хамство в новосибирской больнице

В детской городской клинической больнице на Красном проспекте в Новосибирске пациенты часами стоят в очереди и терпят хамское поведение со стороны персонала, о чем стало известно из ВК-группы «Полезный Новосибирск».