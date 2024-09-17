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Очередь

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2024
Огромные очереди собрались в метро Новосибирска
17 сентября, 11:46
В новосибирской школе выстроилась очередь из желающих попасть в первый класс
1 апреля, 10:05
2023
В Новосибирске образовалась очередь в метро на Карла Маркса
Одиннадцатибалльные пробки заставляют новосибирцев спускаться в метро. Все это приводит к колоссальным очередям.
6 декабря 2023, 12:10
У Центрального рынка в Новосибирске собралась очередь из десятков людей
Толпа людей, которая заняла большую парковку у Центрального рынка со стороны улицы Гоголя ждала своей очереди, чтобы войти на верхнюю веранду «Гастрокорта».
20 августа 2023, 02:57
VK Fest-2023 начался в парке «Арена» в Новосибирске — что там происходит
24 июня 2023, 09:05
Пациенты пожаловались на 3-часовые очереди и хамство в новосибирской больнице
В детской городской клинической больнице на Красном проспекте в Новосибирске пациенты часами стоят в очереди и терпят хамское поведение со стороны персонала, о чем стало известно из ВК-группы «Полезный Новосибирск».
16 июня 2023, 02:58
В Новосибирске автомобилисты застряли в очередях на шиномонтажках
Водители спровоцировали огромные очереди на шиномонтажках Новосибирска. Когда пришло резкое потепление, они поспешили сменить зимнюю резину на летнюю.
3 мая 2023, 01:36
В Новосибирске водители застряли в огромных очередях на автомойках
Автомобилисты в Новосибирске неделями не могут попасть на автомойки из-за гигантских очередей. Об этом они рассказали Atas.info.
3 апреля 2023, 03:03
2022
В Новосибирске больные часами стоят в очередях в поликлиниках
Гигантские очереди возникли с начала недели в поликлиниках Новосибирска. Больным приходится ждать приема по полдня, а врачам задерживаться на работе ради них.
8 декабря 2022, 09:58
Новосибирцы в период мобилизации устроили столпотворение у корейской забегаловки
Жители Новосибирска выстроились в огромную очередь у нового корейского ресторана уличной кухни в центре города днем 23 сентября. А ведь у кого-то сегодня другие заботы - повестки и очереди в военкомат по поводу частичной мобилизации.
23 сентября 2022, 09:40
Беременная жительница Новосибирска два дня стояла в очереди на почте
Жительница Новосибирска с беременностью два дня стояла в очереди в отделении «Почты России» за посылкой, но так и не смогла её получить. Информацию «АиФ-Новосибирск» предоставила очевидец.
14 сентября 2022, 11:27

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