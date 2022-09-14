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Беременная жительница Новосибирска два дня стояла в очереди на почте

Сегодня, 18:27
Фото: АиФ-Новосибирск
Жительница Новосибирска с беременностью два дня стояла в очереди в отделении «Почты России» за посылкой, но так и не смогла её получить. Информацию «АиФ-Новосибирск» предоставила очевидец.

Ситуация произошла 13 сентября в отделении на Красном проспекте, 159 – там сломался аппарат по выдаче талонов, поэтому образовалась огромная живая очередь из 40 человек. Она пришла на следующий день, но и в это время оказалось много людей – не меньше 25 человек.

Пресс-секретарь «Почты России» в Новосибирска объяснила Atas.info, что в почтовом отделении в терминале электронной очереди замялась бумага, сегодня терминал снова вышел из строя и перестал выдавать талоны. 

«Мы приносим клиентам извинения за неудобства. Наши специалисты уже разобрались в причинах сбоя и утром терминал будет работать в обычном режиме», - сказала Анастасия Дюкорева. 

В настоящее время клиентов обслуживают операторы в четырех операционных окнах в порядке живой очереди. В пятом окне выдают отправления без наложенного платежа.

#Александр Кондратьев#Общество#Новосибирск#Почта россии#Отделение#Почта#Очередь
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