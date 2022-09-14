Ситуация произошла 13 сентября в отделении на Красном проспекте, 159 – там сломался аппарат по выдаче талонов, поэтому образовалась огромная живая очередь из 40 человек. Она пришла на следующий день, но и в это время оказалось много людей – не меньше 25 человек.
Пресс-секретарь «Почты России» в Новосибирска объяснила Atas.info, что в почтовом отделении в терминале электронной очереди замялась бумага, сегодня терминал снова вышел из строя и перестал выдавать талоны.
«Мы приносим клиентам извинения за неудобства. Наши специалисты уже разобрались в причинах сбоя и утром терминал будет работать в обычном режиме», - сказала Анастасия Дюкорева.
В настоящее время клиентов обслуживают операторы в четырех операционных окнах в порядке живой очереди. В пятом окне выдают отправления без наложенного платежа.