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2024
«Госуслуги» предупредили о необходимости смены почты Gmail на российские аналоги
Россиян предупреждают о необходимости перейти с почты Gmail на отечественные аналоги, о чем ранее информировали в Госуслугах.
31 октября, 03:31
Сотни выброшенных писем нашли в Новосибирске
В Новосибирске нашли валяющимися на улице письма и уведомления, о чем проинформировали горожан в соцсетях.
18 октября, 06:27
5 млн рублей растратила за год начальница почты в Новосибирской области
В Новосибирской области вынесли приговор начальнице почты, которая растратила несколько миллионов рублей во время работы, подробности дали в судебном департаменте.
20 августа, 07:52
Какими способами можно получать пенсию, рассказали новосибирцам
Граждане РФ могут выбрать способ, как они хотят получать пенсию. Вы можете выбрать удобный способ и указать его в заявлении. Варианты доставки доступны на Госуслугах.
1 июня, 09:50
Лапша и кресло-качалка: что получают иностранные студенты новосибирских вузов из дома
25 января, 08:40
2023
Опубликован график выплат пенсий и пособий в Новосибирской области в декабре 2023
В декабре 2023 года жители Новосибирска и области получат пенсии и пособия в определенные дни, согласно утвержденному графику.
3 декабря 2023, 05:32
В Новосибирской области закрыли 26 почтовых отделений из-за дефицита кадров
29 сентября 2023, 02:46
Почтовые отделения не будут работать 23 февраля 2023 в Новосибирске
21 февраля 2023, 08:00
В Новосибирске экс-сотрудницу «Почты России» задержали за кражу 4,5 млн рублей
Бывшую сотрудницу отделения «Почты России» подозревают в краже 4,5 миллионов рублей, подробности сообщили в УФСБ.
3 февраля 2023, 09:34
2022
График работы отделений Почты России в новогодние праздники 2023 в Новосибирске
Будет ли работать Почта России на Новый год в Новосибирске: публикуем график работы с 30 декабря-2022 по 8 января-2023.
27 декабря 2022, 04:56
Женщину осудили за продажу препарата для похудения под Новосибирском
18 октября 2022, 07:21
Беременная жительница Новосибирска два дня стояла в очереди на почте
Жительница Новосибирска с беременностью два дня стояла в очереди в отделении «Почты России» за посылкой, но так и не смогла её получить. Информацию «АиФ-Новосибирск» предоставила очевидец.
14 сентября 2022, 11:27
Как зайти в почту Яндекса: где теперь искать свои письма
13 сентября 2022, 06:12

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