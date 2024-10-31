Беременная жительница Новосибирска два дня стояла в очереди на почте

Жительница Новосибирска с беременностью два дня стояла в очереди в отделении «Почты России» за посылкой, но так и не смогла её получить. Информацию «АиФ-Новосибирск» предоставила очевидец.