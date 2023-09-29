В Новосибирской области закрыли 26 почтовых отделений из-за дефицита кадров

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В сельских районах Новосибирской области начали закрываться почтовые отделения из-за проблем с персоналом. Жители села Лебедевка Искитимского района, где проживает 3000 человек, пожаловались, что их почта не работает уже третью неделю. Оказалось, что это не единичный случай.
Раньше почтовое отделение было местом, куда люди приходили оплачивать коммунальные услуги и связь. Многие пенсионеры получали пенсию через почтальона. Однако не все люди в городе пользуются банковскими картами и интернет-банком, а уж тем более в сельских районах. Поэтому закрытие почты потрясло многих. На двери отделения было повешено объявление о том, что прекращение работы связано с отсутствием начальника и персонала.
Ещё летом жители Лебедевки видели объявление о наборе сотрудника на почту за 7800 рублей. Сначала им сказали, что почта будет работать только по вторникам и четвергам, но 26 сентября отделение не открыло двери, пишет «BFM-Новосибирск».
Представители регионального подразделения «Почты России» заявили, что почтовое отделение в Лебедевке перевели на сокращенный режим работы из-за нехватки персонала. Они уточнили, что такая мера временная и связана с отсутствием начальника отделения. В данный момент в селе работают пять почтальонов и сотрудник мобильной бригады.
В «Почте России» отметили, что они не закрывают почтовые отделения, но иногда вынуждены временно прекращать их работу из-за открытых вакансий. В Новосибирской области в данный момент таких отделений уже 26. Однако они подчеркнули, что продолжают доставку пенсий, пособий и корреспонденции по всей территории региона.
В «Почте России» также сообщили, что им требуется 22 сотрудника для работы в временно закрытых отделениях. Почтальонам, работающим на полную ставку, обещают зарплату до 31 000 рублей, а операторам — от 38 000.
Выяснилось, что «Почта России» приостанавливает работу отделений по всей стране. Власти также признали, что это проблема на федеральном уровне. Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что правительство ищет способы решить эту ситуацию.