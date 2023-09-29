В Новосибирской области закрыли 26 почтовых отделений из-за дефицита кадров

Раньше почтовое отделение было местом, куда люди приходили оплачивать коммунальные услуги и связь. Многие пенсионеры получали пенсию через почтальона. Однако не все люди в городе пользуются банковскими картами и интернет-банком, а уж тем более в сельских районах. Поэтому закрытие почты потрясло многих. На двери отделения было повешено объявление о том, что прекращение работы связано с отсутствием начальника и персонала.