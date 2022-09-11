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Названы подробности смертельного ДТП с машиной «Почты России» под Новосибирском

Сегодня, 12:27
Фото: АСТ-54
В Мошковском районе Новосибирской области 10 сентября произошло ДТП, в котором погиб водитель, о чем сообщили в ГИБДД по региону.

Авария случилась днем на 4-м километре дороги со стороны села Мошково. За рулем автомобиля «Рено Дастер» ехал 65-элетний водитель. В один момент он столкнулся с ГАЗ-2705, который принадлежал «Почте России».

После столкновения обе машины слетели в кювет и перевернулись на крышу. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель  «Рено Дастер». Другой же автомобилист не пострадал. Теперь сотрудники ГИБДД установят точные причины случившегося.

Напомним, пьяный гонщик на каршеринге убегал от ДПС и едва не угробил другого автомобилиста. 

#Эмилия Каплунская#ДТП#Происшествия#Город#Транспорт#Новосибирская область#Дороги#Смерть#Полиция#2022
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