Названы подробности смертельного ДТП с машиной «Почты России» под Новосибирском

Авария случилась днем на 4-м километре дороги со стороны села Мошково. За рулем автомобиля «Рено Дастер» ехал 65-элетний водитель. В один момент он столкнулся с ГАЗ-2705, который принадлежал «Почте России».
После столкновения обе машины слетели в кювет и перевернулись на крышу. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель «Рено Дастер». Другой же автомобилист не пострадал. Теперь сотрудники ГИБДД установят точные причины случившегося.
Напомним, пьяный гонщик на каршеринге убегал от ДПС и едва не угробил другого автомобилиста.