По сообщению очевидцев, все произошло в центре Новосибирска. Водитель на арендованной машине каршеринга пытался скрыться от полиции. На улице Максима Горького у дома №1 он на высокой скорости врезался в седан Kia Rio.
В итоге второго водителя срочно госпитализировали в больницу. Новосибирцы утверждают, что от автомобилиста на каршеринге был сильный запах алкоголя. На момент публикации новости в ГИБДД официально информацию не прокомментировали.
Напомним, ранее о смертельном ДТП с автомобилем «Почты России» заявили новосибирцы.