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Пьяный гонщик на каршеринге убегал от ДПС и едва не угробил другого автомобилиста

Сегодня, 10:50
Фото: АСТ-54

Пьяный гонщик на каршеринге убегал от полиции и устроил ДТП в Новосибирске

В ночь с 10 на 11 сентября в Новосибирске произошло ДТП, в котором есть пострадавшие. Информацию предоставили в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

По сообщению очевидцев, все произошло в центре Новосибирска. Водитель на арендованной машине каршеринга пытался скрыться от полиции. На улице Максима Горького у дома №1 он на высокой скорости врезался в седан Kia Rio.

В итоге второго водителя срочно госпитализировали в больницу. Новосибирцы утверждают, что от автомобилиста на каршеринге был сильный запах алкоголя. На момент публикации новости в ГИБДД официально информацию не прокомментировали.

Напомним, ранее о смертельном ДТП с автомобилем «Почты России» заявили новосибирцы. 

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