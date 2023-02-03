Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Женщина работала на почте в Магадане. По данным правоохранителей, у нее был доступ к электронным платежным поручениям.
Работница вывела 4,5 млн рублей с помощью фиктивных почтовых переводов. Затем россиянка уволилась и переехала в Новосибирскую область.
Против нее возбуждено дело по факту мошенничества с использованием служебного положения. Бывшую сотрудницу задержали, а в купленной квартире силовики проели обыски.
Сама квартира находится в Кольцово. После женщину отпустили под подписку о невыезде.
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