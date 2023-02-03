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Posted Сегодня, 09:34

Published Сегодня, 09:34

Modified Сегодня, 10:41

Updated Сегодня, 10:41

В Новосибирске экс-сотрудницу «Почты России» задержали за кражу 4,5 млн рублей

3 февраля 2023, 09:34
Фото: 1MI
Россиянка украла 4,5 млн рублей, считают правоохранители
Бывшую сотрудницу отделения «Почты России» подозревают в краже 4,5 миллионов рублей, подробности сообщили в УФСБ.

Женщина работала на почте в Магадане. По данным правоохранителей, у нее был доступ к электронным платежным поручениям.

Работница вывела 4,5 млн рублей с помощью фиктивных почтовых переводов. Затем россиянка уволилась и переехала в Новосибирскую область.

Против нее возбуждено дело по факту мошенничества с использованием служебного положения. Бывшую сотрудницу задержали, а в купленной квартире силовики проели обыски.

Сама квартира находится в Кольцово. После женщину отпустили под подписку о невыезде.

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#Кража#Мошенничество#Почта#Криминал#Новосибирск#Эмилия Губарева
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