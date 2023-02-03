В 2020 году Виктор Губер получил от компании 20 труб, стоимость которых была 13 тысяч рублей, а затем перевел 3,5 млн рублей из бюджета района в бюджет Озеро-Карачинского сельсовета на коммунальные нужды (средства пошли на погашение долга). Правоохранители же расценили это как взятку.