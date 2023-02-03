Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
По данным источника НГС, в 2018 году администрация Озеро-Карачинского сельсовета заключила договор с компанией на сумму 157 млн рублей. Работы были выполнены, но муниципалитет рассчитался не полностью и задолжал 3,5 млн рублей.
В 2020 году Виктор Губер получил от компании 20 труб, стоимость которых была 13 тысяч рублей, а затем перевел 3,5 млн рублей из бюджета района в бюджет Озеро-Карачинского сельсовета на коммунальные нужды (средства пошли на погашение долга). Правоохранители же расценили это как взятку.
В ближайшее время Виктору Губеру планируют предъявить обвинение. Сейчас он под подпиской о невыезде.
Напомним, что ранее замглавы Чановского района Андрея Тузова подозревали в получении взятки автомобилем, который стоил 930 тысяч рублей. Суд приговорил его к 4 годам условно.
Читайте также о том, что в кабинете главы Краснозёрского района Новосибирской области Оксаны Семеновой прошли обыски.