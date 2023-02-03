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Published Сегодня, 08:25

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Updated Сегодня, 08:32

Главу Чановского района НСО Виктора Губера обвинили в получении взятки 20 трубами

3 февраля 2023, 08:25
Фото: 1MI
Губер под подпиской о невыезде

Уголовное дело возбудили против главы Чановского района НСО Виктора Губера

Главу Чановского района Новосибирской области Виктора Губера обвинили в получении взятки 20 пластиковыми трубами.

По данным источника НГС, в 2018 году администрация Озеро-Карачинского сельсовета заключила договор с компанией на сумму 157 млн рублей. Работы были выполнены, но муниципалитет рассчитался не полностью и задолжал 3,5 млн рублей.

В 2020 году Виктор Губер получил от компании 20 труб, стоимость которых была 13 тысяч рублей, а затем перевел 3,5 млн рублей из бюджета района в бюджет Озеро-Карачинского сельсовета на коммунальные нужды (средства пошли на погашение долга). Правоохранители же расценили это как взятку.

В ближайшее время Виктору Губеру планируют предъявить обвинение. Сейчас он под подпиской о невыезде.  

Напомним, что ранее замглавы Чановского района Андрея Тузова подозревали в получении взятки автомобилем, который стоил 930 тысяч рублей. Суд приговорил его к 4 годам условно.

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#Эмилия Губарева#Уголовное дело#Взятка#Криминал#Общество#Новосибирская область
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