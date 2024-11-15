atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 15 ноября, 09:26

Published 15 ноября, 09:26

Modified 15 ноября, 09:28

Updated 15 ноября, 09:28

Отделения отремонтированы

Почтовые отделения модернизировали в селах Новосибирской области

15 ноября 2024, 09:26
Фото: 1MI. Отделения отремонтированы
В 2024 году завершена модернизация девяти сельских почтовых отделений в семи районах Новосибирской области, сообщили в правительстве.

Современное планировочное решение и новые комфортные зоны обслуживания могут оценить более 11 000 жителей сел Жуланка, Елбань, Ильинка, Новолокти, Отрадненское, Решёты, Утянка, п. Искра и в курортном поселке Озеро-Карачи.

«Почта России выполняет очень важные социальные функции. Развитие сети отделений, модернизация, оказание жителям качественных услуг, повышение их доступности — на контроле Правительства Новосибирской области», — подчеркнул министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь.

В офисах сделали ремонт, обновили фасады зданий, кровли. Также, при необходимости, меняли инженерные коммуникации, установили системы безопасности и кондиционеры. Во все отделения провели интернет, поставили новую мебель. Теперь, кроме традиционных почтовых услуг, на почте можно подтвердить или восстановить учетную запись на портале Госуслуг и воспользоваться «Уголком здоровья» — измерить давление, температуру или уровень кислорода в крови.

Масштабный проект по обновлению сельских отделений проводится по поручению президента России Владимира Путина. Девять отделений со свежим ремонтом уже принимают клиентов. Только за два года в регионе было отремонтировано 43 таких офисов почты. Они обслуживают почти 95 000 человек. К концу 2024 года по программе модернизации Почта построит первое в регионе отделение по технологии быстровозводимых конструкций. Оно появится в Усть-Таркском районе.

Контрактникам увеличили разовую выплату до конца года в Новосибирской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Губернатор Травников наградил военно-патриотические клубы Новосибирской областиВсероссийский фестиваль NAUKA 0+ торжественно открыли в Новосибирской областиМихалков и Травников обсудили культурные проекты в Новосибирской области
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Интернет#Ремонт#Почта#Модернизация#Услуги
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика