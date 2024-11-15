Почтовые отделения модернизировали в селах Новосибирской области

Posted 15 ноября, 09:26
Published 15 ноября, 09:26
Modified 15 ноября, 09:28
Updated 15 ноября, 09:28
Современное планировочное решение и новые комфортные зоны обслуживания могут оценить более 11 000 жителей сел Жуланка, Елбань, Ильинка, Новолокти, Отрадненское, Решёты, Утянка, п. Искра и в курортном поселке Озеро-Карачи.
«Почта России выполняет очень важные социальные функции. Развитие сети отделений, модернизация, оказание жителям качественных услуг, повышение их доступности — на контроле Правительства Новосибирской области», — подчеркнул министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь.
В офисах сделали ремонт, обновили фасады зданий, кровли. Также, при необходимости, меняли инженерные коммуникации, установили системы безопасности и кондиционеры. Во все отделения провели интернет, поставили новую мебель. Теперь, кроме традиционных почтовых услуг, на почте можно подтвердить или восстановить учетную запись на портале Госуслуг и воспользоваться «Уголком здоровья» — измерить давление, температуру или уровень кислорода в крови.
Масштабный проект по обновлению сельских отделений проводится по поручению президента России Владимира Путина. Девять отделений со свежим ремонтом уже принимают клиентов. Только за два года в регионе было отремонтировано 43 таких офисов почты. Они обслуживают почти 95 000 человек. К концу 2024 года по программе модернизации Почта построит первое в регионе отделение по технологии быстровозводимых конструкций. Оно появится в Усть-Таркском районе.