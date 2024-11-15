Почтовые отделения модернизировали в селах Новосибирской области

Масштабный проект по обновлению сельских отделений проводится по поручению президента России Владимира Путина. Девять отделений со свежим ремонтом уже принимают клиентов. Только за два года в регионе было отремонтировано 43 таких офисов почты. Они обслуживают почти 95 000 человек. К концу 2024 года по программе модернизации Почта построит первое в регионе отделение по технологии быстровозводимых конструкций. Оно появится в Усть-Таркском районе.