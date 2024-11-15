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Posted 15 ноября, 02:44

Published 15 ноября, 02:44

Modified 15 ноября, 02:46

Updated 15 ноября, 02:46

Контрактникам увеличили сумму

Контрактникам увеличили разовую выплату до конца года в Новосибирской области

15 ноября 2024, 02:44
Фото: 1MI. Контрактникам увеличили сумму
В Новосибирской области увеличили единовременную выплату контрактникам, о чем сообщили в правительстве региона.

Теперь размер разовой выплаты при заключении контракта на военную службу с Минобороны составляет 1,5 млн рублей. Причем 1,1 млн — региональная часть, а 400 тысяч федеральная.

Как отметил глава департамента административных органов администрации губернатора Алексей Кириллов, решение об увеличении единовременной выплаты для заключающих с 15 ноября по 31 декабря 2024 года контракты на военную службу принято правительством региона, по инициативе Андрея Травникова.

«Новосибирцы, проходящие военную службу по контракту, зарекомендовали себя в рядах Вооруженных Сил РФ как настоящие профессионалы — доблестные защитники Отечества. Наши военнослужащие добиваются наилучших успехов при выполнении боевых задач, отличаются мужеством, отвагой, сплоченностью», — сказал Кириллов.

Также контрактники и их семьи пользуются полным спектром соцуслуг — от участия в федеральных и региональных программах по медицине до оплаты ЖКХ, покупки земельных участков, устройства детей на обучение.

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#Эмилия Губарева#Медицина#Новосибирск#Новосибирская область#Минобороны#ЖКХ#Андрей Травников#Контракт#СВО#Военная служба#Обучение
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