Контрактникам увеличили разовую выплату до конца года в Новосибирской области

Posted 15 ноября, 02:44
Published 15 ноября, 02:44
Modified 15 ноября, 02:46
Updated 15 ноября, 02:46
Теперь размер разовой выплаты при заключении контракта на военную службу с Минобороны составляет 1,5 млн рублей. Причем 1,1 млн — региональная часть, а 400 тысяч федеральная.
Как отметил глава департамента административных органов администрации губернатора Алексей Кириллов, решение об увеличении единовременной выплаты для заключающих с 15 ноября по 31 декабря 2024 года контракты на военную службу принято правительством региона, по инициативе Андрея Травникова.
«Новосибирцы, проходящие военную службу по контракту, зарекомендовали себя в рядах Вооруженных Сил РФ как настоящие профессионалы — доблестные защитники Отечества. Наши военнослужащие добиваются наилучших успехов при выполнении боевых задач, отличаются мужеством, отвагой, сплоченностью», — сказал Кириллов.
Также контрактники и их семьи пользуются полным спектром соцуслуг — от участия в федеральных и региональных программах по медицине до оплаты ЖКХ, покупки земельных участков, устройства детей на обучение.